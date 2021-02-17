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Умер оператор "Войны и мира" Аветис Зенян

Умер оператор "Войны и мира" Аветис Зенян

Умер один из операторов киноэпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир" Аветис Зенян, сообщили РИА Новости в гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:57

2021-02-17T12:57

2021-02-17T12:57

культура

россия

вгик

сергей бондарчук (актер)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Умер один из операторов киноэпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир" Аветис Зенян, сообщили РИА Новости в гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России.Аветис Зенян – кинооператор, выпускник ВГИК. Родился в 1935 году, в 1962 году получил приглашение в съемочную группу от Сергея Бондарчука, который тогда снимал "Войну и мир". Зенян принимал участие в съемках всех четырех эпизодов картины, которая получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вгик, сергей бондарчук (актер)