https://ria.ru/20210217/operator-1597825962.html
Умер оператор "Войны и мира" Аветис Зенян
Умер оператор "Войны и мира" Аветис Зенян
Умер один из операторов киноэпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир" Аветис Зенян, сообщили РИА Новости в гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:57
2021-02-17T12:57
2021-02-17T12:57
культура
россия
вгик
сергей бондарчук (актер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156195/09/1561950962_29:0:973:531_1920x0_80_0_0_77ff7d2b133adcc74d6d5715e899d10a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Умер один из операторов киноэпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир" Аветис Зенян, сообщили РИА Новости в гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России.Аветис Зенян – кинооператор, выпускник ВГИК. Родился в 1935 году, в 1962 году получил приглашение в съемочную группу от Сергея Бондарчука, который тогда снимал "Войну и мир". Зенян принимал участие в съемках всех четырех эпизодов картины, которая получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156195/09/1561950962_147:0:855:531_1920x0_80_0_0_02aa3bfe4955874efe2f44a5a2630715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вгик, сергей бондарчук (актер)