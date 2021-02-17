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Перенесших коронавирус бессимптомно людей предупредили о новой опасности
Перенесших коронавирус бессимптомно людей предупредили о новой опасности
Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил, что перенесшие коронавирус бессимптомно россияне рискуют переболеть повторно в более... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:41
2021-02-17T17:41
2021-02-17T18:02
распространение коронавируса
евгений тимаков
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил, что перенесшие коронавирус бессимптомно россияне рискуют переболеть повторно в более тяжелой форме."Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая", — сказал он, не сославшись на какое-либо исследование.Также инфекционист отметил, что не стоит отменять масочный режим в общественных местах, так как на сегодняшний день очень много людей остаются восприимчивыми к инфекции.
https://ria.ru/20210215/shtamm-1597522091.html
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евгений тимаков, здоровье - общество