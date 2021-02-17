https://ria.ru/20210217/opasnost-1597887745.html

Перенесших коронавирус бессимптомно людей предупредили о новой опасности

Перенесших коронавирус бессимптомно людей предупредили о новой опасности

Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил, что перенесшие коронавирус бессимптомно россияне рискуют переболеть повторно в более... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:41

2021-02-17T17:41

2021-02-17T18:02

распространение коронавируса

евгений тимаков

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594700993_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_39fc64284fdaf953cacd184954889390.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил, что перенесшие коронавирус бессимптомно россияне рискуют переболеть повторно в более тяжелой форме."Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая", — сказал он, не сославшись на какое-либо исследование.Также инфекционист отметил, что не стоит отменять масочный режим в общественных местах, так как на сегодняшний день очень много людей остаются восприимчивыми к инфекции.

https://ria.ru/20210215/shtamm-1597522091.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, здоровье - общество