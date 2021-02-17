https://ria.ru/20210217/opasnost-1597775004.html

На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона

На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T04:16

2021-02-17T04:16

2021-02-17T04:16

россия

охотское море

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

усть-камчатский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.Ранее сообщалось, что в среду к берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошёл снежный циклон. Погода ухудшилась в Усть-Большерецком, Елизовском районах, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Здесь фиксируются сильные снег и ветер."В период с 0.00 18 по 21 февраля 2021 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно", - говорится в сообщении.Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в горы в указанный период.

https://ria.ru/20210216/tsiklon-1597707199.html

россия

охотское море

камчатский край

петропавловск-камчатский

елизовский район

усть-камчатский район

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россия, охотское море, камчатский край, петропавловск-камчатский, елизовский район, усть-камчатский район, происшествия