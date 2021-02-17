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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/ogranicheniya-1597852054.html
Власти Москвы напомнили о действующих ограничениях по коронавирусу
Власти Москвы напомнили о действующих ограничениях по коронавирусу
Все ограничения для пожилых москвичей, включая и блокировку социальных карт, продолжают действовать до улучшения COVID-ситуации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:03
2021-02-17T23:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
гульнара пенькова
коронавирусы
московская городская дума
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Все ограничения для пожилых москвичей, включая и блокировку социальных карт, продолжают действовать до улучшения COVID-ситуации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, комментируя обращение депутатов Мосгордумы от КПРФ о разблокировке социальных карт.Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину об отмене блокировки социальных карт для граждан старше 65 лет. Депутаты обосновывают необходимость разблокировать транспортные карты тем, что уровень вакцинации в Москве с каждым днем растет, а также тем, что лицам старше 65 лет необходимо посещать учреждения здравоохранения, которые порой находятся в разных районах города."Санитарно-эпидемиологические требования в городе сохраняются в том виде, которые и были озвучены ранее. В связи с этим остаются в силе и решения по социальным картам москвичей старшего возраста", — сказала Пенькова.Согласно указу мэра в настоящий момент в силе остаются домашний режим для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, однако после прохождения вакцинации от COVID-19 их социальные карты будут разблокированы и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Помимо этого, удаленная работа остается обязательной для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями при условии, что их нахождение на работе не является критически важным. Также в силе остаются ограничения по работе кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гульнара пенькова, коронавирусы, московская городская дума, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы напомнили о действующих ограничениях по коронавирусу

15:03 17.02.2021 (обновлено: 23:49 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Все ограничения для пожилых москвичей, включая и блокировку социальных карт, продолжают действовать до улучшения COVID-ситуации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, комментируя обращение депутатов Мосгордумы от КПРФ о разблокировке социальных карт.
Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину об отмене блокировки социальных карт для граждан старше 65 лет. Депутаты обосновывают необходимость разблокировать транспортные карты тем, что уровень вакцинации в Москве с каждым днем растет, а также тем, что лицам старше 65 лет необходимо посещать учреждения здравоохранения, которые порой находятся в разных районах города.
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"Санитарно-эпидемиологические требования в городе сохраняются в том виде, которые и были озвучены ранее. В связи с этим остаются в силе и решения по социальным картам москвичей старшего возраста", — сказала Пенькова.
Согласно указу мэра в настоящий момент в силе остаются домашний режим для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, однако после прохождения вакцинации от COVID-19 их социальные карты будут разблокированы и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Помимо этого, удаленная работа остается обязательной для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями при условии, что их нахождение на работе не является критически важным. Также в силе остаются ограничения по работе кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Гульнара ПеньковаКоронавирусыМосковская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
 
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