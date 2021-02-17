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Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
Власти Чукотки ослабили часть ограничений по коронавирусу, в том числе разрешили проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях для прошедших... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:48
2021-02-17T03:48
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотка
здоровье
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Власти Чукотки ослабили часть ограничений по коронавирусу, в том числе разрешили проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях для прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает правительство региона.Проведение мероприятий допускается для завершивших вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем за 14 дней до мероприятий, а также для тех, кто уже переболел коронавирусом.В конце января на Чукотке был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет был снят режим самоизоляции.Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 марта включительно, в том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.С начала пандемии в регионе отмечено 673 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 524 человека, четверо умерли. Во всех муниципалитетах Чукотки продолжается вакцинация, первый компонент препарата получили более 2 тысяч человек, из них 991 местный житель завершил вакцинацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотка, здоровье, владивосток, общество

Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию

03:48 17.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V"
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Власти Чукотки ослабили часть ограничений по коронавирусу, в том числе разрешили проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях для прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает правительство региона.
"Губернатор Роман Копин ослабил часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, для вакцинированных или переболевших COVID-19 лиц. В Чукотском автономном округе допускается проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях для указанной категории, а также возобновление работы кружков, секций, клубов и досуговых мероприятий для людей пожилого возраста в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры", - говорится в сообщении.
Проведение мероприятий допускается для завершивших вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем за 14 дней до мероприятий, а также для тех, кто уже переболел коронавирусом.
В конце января на Чукотке был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет был снят режим самоизоляции.
Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 марта включительно, в том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.
С начала пандемии в регионе отмечено 673 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 524 человека, четверо умерли. Во всех муниципалитетах Чукотки продолжается вакцинация, первый компонент препарата получили более 2 тысяч человек, из них 991 местный житель завершил вакцинацию.
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