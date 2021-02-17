Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Власти Чукотки ослабили часть ограничений по коронавирусу, в том числе разрешили проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях для прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает правительство региона.
"Губернатор Роман Копин ослабил часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, для вакцинированных или переболевших COVID-19 лиц. В Чукотском автономном округе допускается проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях для указанной категории, а также возобновление работы кружков, секций, клубов и досуговых мероприятий для людей пожилого возраста в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры", - говорится в сообщении.
Проведение мероприятий допускается для завершивших вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем за 14 дней до мероприятий, а также для тех, кто уже переболел коронавирусом.
В конце января на Чукотке был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет был снят режим самоизоляции.
Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 марта включительно, в том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.
С начала пандемии в регионе отмечено 673 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 524 человека, четверо умерли. Во всех муниципалитетах Чукотки продолжается вакцинация, первый компонент препарата получили более 2 тысяч человек, из них 991 местный житель завершил вакцинацию.