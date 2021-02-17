https://ria.ru/20210217/ogranicheniya-1597774100.html

Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию

Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию

Власти Чукотки ослабили часть ограничений по коронавирусу, в том числе разрешили проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях для прошедших... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:48

2021-02-17T03:48

2021-02-17T03:48

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

чукотка

здоровье

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Власти Чукотки ослабили часть ограничений по коронавирусу, в том числе разрешили проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях для прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает правительство региона.Проведение мероприятий допускается для завершивших вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем за 14 дней до мероприятий, а также для тех, кто уже переболел коронавирусом.В конце января на Чукотке был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет был снят режим самоизоляции.Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 марта включительно, в том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.С начала пандемии в регионе отмечено 673 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 524 человека, четверо умерли. Во всех муниципалитетах Чукотки продолжается вакцинация, первый компонент препарата получили более 2 тысяч человек, из них 991 местный житель завершил вакцинацию.

https://ria.ru/20210217/antitela-1597769205.html

россия

чукотка

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотка, здоровье, владивосток, общество