https://ria.ru/20210217/obrushenie-1597848576.html

На Кубани крыша дома провалилась из-за выпавшего снега

На Кубани крыша дома провалилась из-за выпавшего снега

Крыша дома в одном из посёлков на Кубани провалилась из-за выпавшего снега, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:46

2021-02-17T14:46

2021-02-17T14:46

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Крыша дома в одном из посёлков на Кубани провалилась из-за выпавшего снега, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."От оперативного дежурного ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба - Прим. ред.) муниципального образования Курганинский район поступило сообщение о том, что по адресу Курганинский район, п. Северный, ул. Победы, в результате выпадения большого количества снега, произошло частичное повреждение кровли двухэтажного 16-ти квартирного жилого дома. Площадь повреждения составила 150 квадратных метров, общая площадь кровли 700 квадратных метров. В результате повреждения кровли погибших и пострадавших нет", - отмечается в релизе.По данным спасателей, газо-, водо- и электроснабжение не нарушено, четверо жильцов пострадавшего дома размещены у родственников, остальные жильцы от расселения отказались. На месте работают местные власти и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.На минувшей неделе метеорологи прогнозировали ухудшение погоды в регионе ориентировочно до 20 февраля. В ночь на понедельник столицу Кубани накрыл сильнейший циклон, власти и коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада.

https://ria.ru/20210217/pogoda-1597815441.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия