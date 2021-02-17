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На Кубани крыша дома провалилась из-за выпавшего снега
На Кубани крыша дома провалилась из-за выпавшего снега
Крыша дома в одном из посёлков на Кубани провалилась из-за выпавшего снега, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:46
2021-02-17T14:46
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Крыша дома в одном из посёлков на Кубани провалилась из-за выпавшего снега, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."От оперативного дежурного ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба - Прим. ред.) муниципального образования Курганинский район поступило сообщение о том, что по адресу Курганинский район, п. Северный, ул. Победы, в результате выпадения большого количества снега, произошло частичное повреждение кровли двухэтажного 16-ти квартирного жилого дома. Площадь повреждения составила 150 квадратных метров, общая площадь кровли 700 квадратных метров. В результате повреждения кровли погибших и пострадавших нет", - отмечается в релизе.По данным спасателей, газо-, водо- и электроснабжение не нарушено, четверо жильцов пострадавшего дома размещены у родственников, остальные жильцы от расселения отказались. На месте работают местные власти и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.На минувшей неделе метеорологи прогнозировали ухудшение погоды в регионе ориентировочно до 20 февраля. В ночь на понедельник столицу Кубани накрыл сильнейший циклон, власти и коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада.
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краснодарский край, происшествия

На Кубани крыша дома провалилась из-за выпавшего снега

14:46 17.02.2021
 
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюОбрушение части кровли 16-ти квартирного двухэтажного жилого дома в поселке Северный, Краснодарский край
Обрушение части кровли 16-ти квартирного двухэтажного жилого дома в поселке Северный, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Крыша дома в одном из посёлков на Кубани провалилась из-за выпавшего снега, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"От оперативного дежурного ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба - Прим. ред.) муниципального образования Курганинский район поступило сообщение о том, что по адресу Курганинский район, п. Северный, ул. Победы, в результате выпадения большого количества снега, произошло частичное повреждение кровли двухэтажного 16-ти квартирного жилого дома. Площадь повреждения составила 150 квадратных метров, общая площадь кровли 700 квадратных метров. В результате повреждения кровли погибших и пострадавших нет", - отмечается в релизе.
По данным спасателей, газо-, водо- и электроснабжение не нарушено, четверо жильцов пострадавшего дома размещены у родственников, остальные жильцы от расселения отказались. На месте работают местные власти и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
На минувшей неделе метеорологи прогнозировали ухудшение погоды в регионе ориентировочно до 20 февраля. В ночь на понедельник столицу Кубани накрыл сильнейший циклон, власти и коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада.
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