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СК назвал причину обморока детей в благовещенской школе
СК назвал причину обморока детей в благовещенской школе
Обмороки учениц в гимназии Благовещенска вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:55
2021-02-17T15:08
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев — РИА Новости. Обмороки учениц в гимназии Благовещенска вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области.Инцидент произошел в корпусе начальной школы гимназии № 1. Как рассказали в мэрии, во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы четвертого класса. Примерно через полтора часа в зал пришли репетировать третьеклассники, и через некоторое время в обморок упала еще одна девочка.Девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. У других учеников признаков недомогания не было, но уроки отменили, а школьников отправили по домам.Роспотребнадзор проводит лабораторное исследование воздуха в актовом зале. Следователи начали проверку, по итогам которой оценят соблюдение требований безопасности при оказании образовательных услуг.
https://ria.ru/20201027/gaz-1581844231.html
амурская область
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия

СК назвал причину обморока детей в благовещенской школе

12:55 17.02.2021 (обновлено: 15:08 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев — РИА Новости. Обмороки учениц в гимназии Благовещенска вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области.
Инцидент произошел в корпусе начальной школы гимназии № 1. Как рассказали в мэрии, во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы четвертого класса. Примерно через полтора часа в зал пришли репетировать третьеклассники, и через некоторое время в обморок упала еще одна девочка.
Девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. У других учеников признаков недомогания не было, но уроки отменили, а школьников отправили по домам.
Роспотребнадзор проводит лабораторное исследование воздуха в актовом зале. Следователи начали проверку, по итогам которой оценят соблюдение требований безопасности при оказании образовательных услуг.
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
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