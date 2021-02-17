https://ria.ru/20210217/obmorok-1597825298.html
СК назвал причину обморока детей в благовещенской школе
СК назвал причину обморока детей в благовещенской школе
Обмороки учениц в гимназии Благовещенска вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:55
2021-02-17T12:55
2021-02-17T15:08
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев — РИА Новости. Обмороки учениц в гимназии Благовещенска вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области.Инцидент произошел в корпусе начальной школы гимназии № 1. Как рассказали в мэрии, во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы четвертого класса. Примерно через полтора часа в зал пришли репетировать третьеклассники, и через некоторое время в обморок упала еще одна девочка.Девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. У других учеников признаков недомогания не было, но уроки отменили, а школьников отправили по домам.Роспотребнадзор проводит лабораторное исследование воздуха в актовом зале. Следователи начали проверку, по итогам которой оценят соблюдение требований безопасности при оказании образовательных услуг.
https://ria.ru/20201027/gaz-1581844231.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев — РИА Новости.
Обмороки учениц в гимназии Благовещенска
вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области
.
Инцидент произошел в корпусе начальной школы гимназии № 1. Как рассказали в мэрии, во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы четвертого класса. Примерно через полтора часа в зал пришли репетировать третьеклассники, и через некоторое время в обморок упала еще одна девочка.
Девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. У других учеников признаков недомогания не было, но уроки отменили, а школьников отправили по домам.
Роспотребнадзор проводит лабораторное исследование воздуха в актовом зале. Следователи начали проверку, по итогам которой оценят соблюдение требований безопасности при оказании образовательных услуг.