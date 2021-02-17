https://ria.ru/20210217/obmorok-1597825298.html

СК назвал причину обморока детей в благовещенской школе

СК назвал причину обморока детей в благовещенской школе

Обмороки учениц в гимназии Благовещенска вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:55

2021-02-17T12:55

2021-02-17T15:08

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев — РИА Новости. Обмороки учениц в гимназии Благовещенска вызваны тем, что один из школьников распылил в актовом зале средство для самообороны, сообщает главк Следственного комитета по Амурской области.Инцидент произошел в корпусе начальной школы гимназии № 1. Как рассказали в мэрии, во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы четвертого класса. Примерно через полтора часа в зал пришли репетировать третьеклассники, и через некоторое время в обморок упала еще одна девочка.Девочек доставили в детскую городскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. У других учеников признаков недомогания не было, но уроки отменили, а школьников отправили по домам.Роспотребнадзор проводит лабораторное исследование воздуха в актовом зале. Следователи начали проверку, по итогам которой оценят соблюдение требований безопасности при оказании образовательных услуг.

https://ria.ru/20201027/gaz-1581844231.html

амурская область

благовещенск

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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия