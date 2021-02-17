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САНА: Сирия обменяется пленными с Израилем при содействии России
САНА: Сирия обменяется пленными с Израилем при содействии России
Сирийское госагентство SANA сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Сирия обменяется с Израилем пленными при посредничестве России. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T23:28
2021-02-17T23:28
2021-02-17T23:28
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КАИР, 17 фев – РИА Новости. Сирийское госагентство SANA сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Сирия обменяется с Израилем пленными при посредничестве России.В свою очередь Клуб палестинских заключенных сообщил в релизе, что руководство тюремных учреждений Израиля сообщило заключенному Зиябу Кахмузу о принятом решении освободить его в рамках сделки по обмену заключенными. Кахмуз находится в тюрьме с 2016 года и приговорен к 14 годам заключения.При этом, как отмечается в сообщении, Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.
https://ria.ru/20210215/siriya-1597469864.html
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КАИР, 17 фев – РИА Новости.
Сирийское госагентство SANA сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Сирия
обменяется с Израилем
пленными при посредничестве России
.
"Операция по обмену проходит при посредничестве РФ. Будут освобождены сирийцы Нахаль аль-Мукит и Зияб Кахмуз с Голанских высот, в рамках операции будет освобождена израильская женщина, попавшая на сирийскую территорию в провинции Кунейтра по ошибке и задержанная сирийскими органами", - сообщило агентство.
В свою очередь Клуб палестинских заключенных сообщил в релизе, что руководство тюремных учреждений Израиля сообщило заключенному Зиябу Кахмузу о принятом решении освободить его в рамках сделки по обмену заключенными. Кахмуз находится в тюрьме с 2016 года и приговорен к 14 годам заключения.
При этом, как отмечается в сообщении, Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.
В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.