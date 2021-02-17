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В Нигерии похитили 27 школьников
В Нигерии похитили 27 школьников
По меньшей мере 42 человека, в том числе 27 учащихся, было похищено в результате нападения вооруженных людей на школу-пансион в нигерийском штате Нигер в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:11
2021-02-17T16:13
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека, в том числе 27 учащихся, было похищено в результате нападения вооруженных людей на школу-пансион в нигерийском штате Нигер в населенном пункте Кагара, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора.Ранее местные СМИ сообщали, что вооруженные люди напали на интернат в штате Нигер в Нигерии в ночь на среду и похитили большое количество школьников, но точное число похищенных неизвестно. По данным PRNigeria, при проверке сотрудники учебного заведения недосчитались 280 учащихся и еще несколько человек. Источники сообщили агентству Франс Пресс изначально о "сотнях" похищенных".Президент страны Мухаммаду Бухари после инцидента направил в штат полицию и армию для поиска пропавших, местные власти приказали закрыть школы-пансионы в ряде районов.Губернатор Нигера Абубакар Сани-Белло сообщил СМИ, что боевики похитили 27 школьников, троих работников учебного заведения и 12 членов семьи. Один из учащихся при нападении погиб.В школе было около 650 учеников, отмечает издание.
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мухаммад бухари, нигер, нигерия, в мире

В Нигерии похитили 27 школьников

16:11 17.02.2021 (обновлено: 16:13 17.02.2021)
 
© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека, в том числе 27 учащихся, было похищено в результате нападения вооруженных людей на школу-пансион в нигерийском штате Нигер в населенном пункте Кагара, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора.
Ранее местные СМИ сообщали, что вооруженные люди напали на интернат в штате Нигер в Нигерии в ночь на среду и похитили большое количество школьников, но точное число похищенных неизвестно. По данным PRNigeria, при проверке сотрудники учебного заведения недосчитались 280 учащихся и еще несколько человек. Источники сообщили агентству Франс Пресс изначально о "сотнях" похищенных".
Президент страны Мухаммаду Бухари после инцидента направил в штат полицию и армию для поиска пропавших, местные власти приказали закрыть школы-пансионы в ряде районов.
Губернатор Нигера Абубакар Сани-Белло сообщил СМИ, что боевики похитили 27 школьников, троих работников учебного заведения и 12 членов семьи. Один из учащихся при нападении погиб.
В школе было около 650 учеников, отмечает издание.
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