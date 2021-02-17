https://ria.ru/20210217/nigeriya-1597869482.html

В Нигерии похитили 27 школьников

В Нигерии похитили 27 школьников

По меньшей мере 42 человека, в том числе 27 учащихся, было похищено в результате нападения вооруженных людей на школу-пансион в нигерийском штате Нигер в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:11

2021-02-17T16:11

2021-02-17T16:13

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нигер

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека, в том числе 27 учащихся, было похищено в результате нападения вооруженных людей на школу-пансион в нигерийском штате Нигер в населенном пункте Кагара, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора.Ранее местные СМИ сообщали, что вооруженные люди напали на интернат в штате Нигер в Нигерии в ночь на среду и похитили большое количество школьников, но точное число похищенных неизвестно. По данным PRNigeria, при проверке сотрудники учебного заведения недосчитались 280 учащихся и еще несколько человек. Источники сообщили агентству Франс Пресс изначально о "сотнях" похищенных".Президент страны Мухаммаду Бухари после инцидента направил в штат полицию и армию для поиска пропавших, местные власти приказали закрыть школы-пансионы в ряде районов.Губернатор Нигера Абубакар Сани-Белло сообщил СМИ, что боевики похитили 27 школьников, троих работников учебного заведения и 12 членов семьи. Один из учащихся при нападении погиб.В школе было около 650 учеников, отмечает издание.

https://ria.ru/20210123/nigeriya-1594317622.html

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мухаммад бухари, нигер, нигерия, в мире