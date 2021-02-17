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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210217/neft-1597807382.html
Цена нефти Brent превысила $64 за баррель впервые с января 2020 года
Цена нефти Brent превысила $64 за баррель впервые с января 2020 года
Стоимость нефти марки Brent на фоне падения добычи в США из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:23
2021-02-17T13:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
сша
экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent на фоне падения добычи в США из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11:03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 63,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 60,52 доллара за баррель. Мгновениями ранее стоимость Brent достигала 64,03 доллара за баррель.В феврале цены на нефть поднимались непрерывно вплоть до 10 февраля. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру пятницы вышли "в плюс". Главным фактором роста стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на топливо.На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак спрогнозировал, что в 2021 году цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель. По его словам, стабильность цены на топливо означает, что рынок сбалансирован.
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цены на нефть, brent, сша, экономика

Цена нефти Brent превысила $64 за баррель впервые с января 2020 года

11:23 17.02.2021 (обновлено: 13:18 17.02.2021)
 
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Matthew Brown
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent на фоне падения добычи в США из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11:03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 63,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 60,52 доллара за баррель. Мгновениями ранее стоимость Brent достигала 64,03 доллара за баррель.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 08:00
Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл
В феврале цены на нефть поднимались непрерывно вплоть до 10 февраля. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру пятницы вышли "в плюс".
Главным фактором роста стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на топливо.
На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак спрогнозировал, что в 2021 году цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель. По его словам, стабильность цены на топливо означает, что рынок сбалансирован.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАЭкономика
 
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