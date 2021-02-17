https://ria.ru/20210217/neft-1597807382.html
Цена нефти Brent превысила $64 за баррель впервые с января 2020 года
Цена нефти Brent превысила $64 за баррель впервые с января 2020 года
Стоимость нефти марки Brent на фоне падения добычи в США из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:23
2021-02-17T11:23
2021-02-17T13:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:118:2464:1504_1920x0_80_0_0_efb33321f23934af9dc3d579194261b1.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent на фоне падения добычи в США из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11:03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 63,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 60,52 доллара за баррель. Мгновениями ранее стоимость Brent достигала 64,03 доллара за баррель.В феврале цены на нефть поднимались непрерывно вплоть до 10 февраля. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру пятницы вышли "в плюс". Главным фактором роста стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на топливо.На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак спрогнозировал, что в 2021 году цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель. По его словам, стабильность цены на топливо означает, что рынок сбалансирован.
https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_162:0:2338:1632_1920x0_80_0_0_7b891aa451ee77f3c11efa71108e1c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, brent, сша, экономика
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Стоимость нефти марки Brent
на фоне падения добычи в США
из-за холодов поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11:03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 63,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 60,52 доллара за баррель. Мгновениями ранее стоимость Brent достигала 64,03 доллара за баррель.
В феврале цены на нефть поднимались непрерывно вплоть до 10 февраля. На следующий день котировки снизились, но уже к вечеру пятницы вышли "в плюс".
Главным фактором роста стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на топливо.
На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак спрогнозировал, что в 2021 году цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45-60 долларов за баррель. По его словам, стабильность цены на топливо означает, что рынок сбалансирован.