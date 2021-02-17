https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597911733.html

Россия не будет исполнять требование ЕСПЧ по Навальному, заявил Толстой

Россия не будет исполнять требование ЕСПЧ по Навальному, заявил Толстой

Вице-спикер ГД Петр Толстой заявил, что Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ освободить Алексея Навального. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:51

2021-02-17T19:51

2021-02-17T19:51

петр толстой

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

европейский суд по правам человека

происшествия

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой заявил, что Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ освободить Алексея Навального."Если такое решение последует, пока официально его нет еще, конечно, Российская Федерация исполнять его не будет", - заявил Толстой в прямом эфире в Instagram в среду.Он уточнил, что в обновленной Конституции есть статья, которая говорит о том, что "международные обязательства страны исполняются, а при этом политизированные трактовки международных органов, таких, как ЕСПЧ, в отношении страны, если они противоречат Конституции РФ, они исполняться не будут".Страсбургский суд 16 февраля 2021 года решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Алексея Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597894833.html

https://ria.ru/20210215/navalnyy-1597539096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр толстой, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, происшествия