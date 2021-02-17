ГД приняла в I чтении проект о запрете демонстрации изображений нацистов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, которым, в частности, будет запрещено ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха. По ее мнению, подобное должно караться так же серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики. Законопроект будет распространяться на любую демонстрацию изображения всех военных преступников, за исключением случаев без признаков пропаганды и оправдания нацизма.
Изменения предлагаются в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
В пояснительной записке авторы отмечают, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображений нацистских преступников: в магазинах и на различных сайтах в интернете продается разнообразная сувенирная продукция (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т.д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.
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"Проектом федерального закона предлагается внести изменения …в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда ...либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма", - говорится в документе.
Авторы подчеркивают, что проект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории РФ, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима и его союзников.