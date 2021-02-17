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Наука
https://ria.ru/20210217/mumiya-1597729621.html
Раскрыты шокирующие подробности гибели египетского фараона
Раскрыты шокирующие подробности гибели египетского фараона
Египетские ученые провели компьютерно-томографические исследования мумии фараона Секененра Таа II и выявили новые подробности черепно-мозговых травм, включая... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:15
2021-02-17T11:42
наука
археология
древний египет
история
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Египетские ученые провели компьютерно-томографические исследования мумии фараона Секененра Таа II и выявили новые подробности черепно-мозговых травм, включая ранее неизвестные повреждения, которые бальзамировщики умело скрыли. Авторы предлагают новую интерпретацию событий, происходивших непосредственно до и после смерти фараона. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.Мумия фараона Секененра Таа II, правившего Верхним Египтом в 1569–1554 годах до нашей эры, была обнаружена в 1880-х годах. Первое же исследование, проведенное в 1886 году, выявило несколько серьезных травм головы, которые и привели к смерти. Относительно обстоятельств смерти фараона ученые выдвигали разные теории. Одни считали, что он погиб на поле боя во время битвы с гигсотами, оккупировавшими Центральный и Нижний Египет в течение ста лет, примерно с 1650 по 1550 годы до нашей эры. Другие предполагали, что он был схвачен в бою и казнен гиксотами, третьи — что его убили во сне в результате дворцового переворота. В пользу последней версии говорит тот факт, что все многочисленные раны расположены с одной, правой стороны черепа, как будто бы погибший перед смертью лежал на боку. При этом, плохое состояние мумии объясняли тем, что бальзамирование производилось в спешке, вдали от королевской мастерской мумификации.Подлинная причина гибели фараона Секененра представляет определенный исторический интерес, потому что его насильственная смерть косвенным образом привела к объединению Египта. Поэтому исследователи из Каирского университета решили использовать современные медицинские технологии, чтобы попытаться выяснить детали гибели правителя, не повреждая при этом саму мумию.КТ-сканирование и последующая компьютерная обработка рентгеновских снимков выявили, что руки фараона в момент смерти были связаны за спиной, а смертельные удары наносились пятью различными видами оружия. "Смерть Секененры была скорее всего церемониальной казнью. При обычной казни связанного заключенного вряд ли палач будет наносить пять ударов под различным углом и разным оружием, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования доктора Сахар Салим (Sahar Saleem), профессора радиологии Каирского университета, специализирующейся на палеорадиологии. — Это говорит о том, что Секененра действительно находился на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет".Профессор Салим и ее соавтор, археолог и бывший египетский министр древностей Захи Хавасс (Zahi Hawass) первыми использовали компьютерную томографию для изучения мумий фараонов и цариц Нового Царства, включая такие известные имена, как Хатшепсут, Тутанхамон, Рамсес II, Тутмос III и Рамсес III. "И только один Секененра из них погиб, по сути дела, на поле боя", — подчеркивает ученый.Основываясь на деталях морфологии, обнаруженных на рентгеновских изображениях, авторы установили, что фараону на момент гибели было около 40 лет — это существенное уточнение по сравнению с предыдущими данными.Кроме того, КТ-исследование выявило важные детали мумификации тела Секененра. Например, то, что бальзамировщики использовали изощренный метод, чтобы скрыть раны на голове правителя под слоем бальзамирующего материала, аналогичного наполнителям, используемым в современной пластической хирургии. По мнению авторов, это означает, что мумификация происходила в реальной лаборатории, куда доставили тело казненного, а не в плохо оборудованном месте, как интерпретировали ранее.Ученые отмечают, что их открытие дает новые важные сведения о поворотном моменте в долгой истории Египта."Смерть Секененра побудила его преемников продолжить борьбу за объединение Египта и положила начало Нового царства", — говорит Салим.
https://ria.ru/20210203/mumiya-1595893316.html
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археология, древний египет, история

Раскрыты шокирующие подробности гибели египетского фараона

08:15 17.02.2021 (обновлено: 11:42 17.02.2021)
 
© Фото : Sahar SaleemКомпьютерную томографию мумии фараона Секененра Таа II проводит доктор Сахар Салим
Компьютерную томографию мумии фараона Секененра Таа II проводит доктор Сахар Салим - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : Sahar Saleem
Компьютерную томографию мумии фараона Секененра Таа II проводит доктор Сахар Салим
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Египетские ученые провели компьютерно-томографические исследования мумии фараона Секененра Таа II и выявили новые подробности черепно-мозговых травм, включая ранее неизвестные повреждения, которые бальзамировщики умело скрыли. Авторы предлагают новую интерпретацию событий, происходивших непосредственно до и после смерти фараона. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.
Мумия фараона Секененра Таа II, правившего Верхним Египтом в 1569–1554 годах до нашей эры, была обнаружена в 1880-х годах. Первое же исследование, проведенное в 1886 году, выявило несколько серьезных травм головы, которые и привели к смерти.
Относительно обстоятельств смерти фараона ученые выдвигали разные теории. Одни считали, что он погиб на поле боя во время битвы с гигсотами, оккупировавшими Центральный и Нижний Египет в течение ста лет, примерно с 1650 по 1550 годы до нашей эры. Другие предполагали, что он был схвачен в бою и казнен гиксотами, третьи — что его убили во сне в результате дворцового переворота.
В пользу последней версии говорит тот факт, что все многочисленные раны расположены с одной, правой стороны черепа, как будто бы погибший перед смертью лежал на боку. При этом, плохое состояние мумии объясняли тем, что бальзамирование производилось в спешке, вдали от королевской мастерской мумификации.
Подлинная причина гибели фараона Секененра представляет определенный исторический интерес, потому что его насильственная смерть косвенным образом привела к объединению Египта. Поэтому исследователи из Каирского университета решили использовать современные медицинские технологии, чтобы попытаться выяснить детали гибели правителя, не повреждая при этом саму мумию.
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КТ-сканирование и последующая компьютерная обработка рентгеновских снимков выявили, что руки фараона в момент смерти были связаны за спиной, а смертельные удары наносились пятью различными видами оружия.
"Смерть Секененры была скорее всего церемониальной казнью. При обычной казни связанного заключенного вряд ли палач будет наносить пять ударов под различным углом и разным оружием, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования доктора Сахар Салим (Sahar Saleem), профессора радиологии Каирского университета, специализирующейся на палеорадиологии. — Это говорит о том, что Секененра действительно находился на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет".
Профессор Салим и ее соавтор, археолог и бывший египетский министр древностей Захи Хавасс (Zahi Hawass) первыми использовали компьютерную томографию для изучения мумий фараонов и цариц Нового Царства, включая такие известные имена, как Хатшепсут, Тутанхамон, Рамсес II, Тутмос III и Рамсес III.
"И только один Секененра из них погиб, по сути дела, на поле боя", — подчеркивает ученый.
Основываясь на деталях морфологии, обнаруженных на рентгеновских изображениях, авторы установили, что фараону на момент гибели было около 40 лет — это существенное уточнение по сравнению с предыдущими данными.
Кроме того, КТ-исследование выявило важные детали мумификации тела Секененра. Например, то, что бальзамировщики использовали изощренный метод, чтобы скрыть раны на голове правителя под слоем бальзамирующего материала, аналогичного наполнителям, используемым в современной пластической хирургии. По мнению авторов, это означает, что мумификация происходила в реальной лаборатории, куда доставили тело казненного, а не в плохо оборудованном месте, как интерпретировали ранее.
Ученые отмечают, что их открытие дает новые важные сведения о поворотном моменте в долгой истории Египта.
"Смерть Секененра побудила его преемников продолжить борьбу за объединение Египта и положила начало Нового царства", — говорит Салим.
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