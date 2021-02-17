https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597846596.html

Мошенники обманули пенсионеров и записали рэп о своих схемах

Мошенники обманули пенсионеров и записали рэп о своих схемах

В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему мошенничества с электрическим и газовым оборудованием, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:37

2021-02-17T14:37

2021-02-17T16:16

россия

мошенничество

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему мошенничества с электрическим и газовым оборудованием, сообщается на сайте "МВД Медиа".По данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных служб и убеждали пожилых горожан приобретать и устанавливать оборудование по стоимости, в несколько раз превышающей рыночную.Задержаны семь человек, троих заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.Молодые люди оказались причастны к 28 эпизодам, ущерб составил более полумиллиона рублей, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.На компьютере одного из мошенников нашли рэп-композиции, посвященные их деятельности, где подробно излагается схема преступлений.

https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597780134.html

https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html

россия

санкт-петербург

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россия, мошенничество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия