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Мошенники обманули пенсионеров и записали рэп о своих схемах
Мошенники обманули пенсионеров и записали рэп о своих схемах
В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему мошенничества с электрическим и газовым оборудованием, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:37
2021-02-17T16:16
россия
мошенничество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему мошенничества с электрическим и газовым оборудованием, сообщается на сайте "МВД Медиа".По данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных служб и убеждали пожилых горожан приобретать и устанавливать оборудование по стоимости, в несколько раз превышающей рыночную.Задержаны семь человек, троих заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.Молодые люди оказались причастны к 28 эпизодам, ущерб составил более полумиллиона рублей, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.На компьютере одного из мошенников нашли рэп-композиции, посвященные их деятельности, где подробно излагается схема преступлений.
https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597780134.html
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россия
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россия, мошенничество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия

Мошенники обманули пенсионеров и записали рэп о своих схемах

14:37 17.02.2021 (обновлено: 16:16 17.02.2021)
 
© МВД РоссииСотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых участников организованной группы, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пожилых людей
Сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых участников организованной группы, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пожилых людей - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские выявили схему мошенничества с электрическим и газовым оборудованием, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных служб и убеждали пожилых горожан приобретать и устанавливать оборудование по стоимости, в несколько раз превышающей рыночную.
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Молодые люди оказались причастны к 28 эпизодам, ущерб составил более полумиллиона рублей, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На компьютере одного из мошенников нашли рэп-композиции, посвященные их деятельности, где подробно излагается схема преступлений.
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