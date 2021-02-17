https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597780134.html
Пользователей портала госуслуг предостерегли от цифровых мошенников
Пользователей портала госуслуг предостерегли от цифровых мошенников
Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала "Госуслуги", говорится в сообщении... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T08:20
2021-02-17T08:20
2021-02-17T14:45
россия
роскачество
госуслуги
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала "Госуслуги", говорится в сообщении организации."В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала "Госуслуги", а это свыше 126 миллионов граждан России. В ней используется сразу несколько приемов социальной инженерии, при этом разные письма могут приходить несколько раз подряд одному и тому же пользователю", — говорится в сообщении.Цель рассылки одна: побудить читателя кликнуть на ссылку и перейти на внешний сайт, имитирующий дизайн портала госуслуг, на котором будут похищены персональные и платежные данные пользователя, предупреждают в Роскачестве.Письма имитируют оригинальную рассылку от портала "Госуслуги", но их содержание представляет собой одну из нескольких классических фишинговых схем: например, достаточно низкое качество текста. Среди таких примеров — предложение участвовать в лотерее за комиссионный платеж (отказ чреват отключением доступа) или предложение получить социальные выплаты от государства.Чтобы не стать жертвой цифровых мошенников, надо соблюдать правила цифровой безопасности: эксперты настоятельно советуют не переходить на порталы по внешним ссылкам даже из писем убедительного содержания, а также внимательно читать тексты и анализировать их на предмет психологических уловок.Среди традиционных и важных советов — пользоваться антивирусом и обращать внимание на наличие сертификата безопасности сайта: если он выдан несколько дней или недель назад, высока вероятность, что этот сайт мошеннический, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html
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россия, роскачество, госуслуги, общество
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскачество
предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала "Госуслуги", говорится в сообщении организации.
"В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества
обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала "Госуслуги", а это свыше 126 миллионов граждан России
. В ней используется сразу несколько приемов социальной инженерии, при этом разные письма могут приходить несколько раз подряд одному и тому же пользователю", — говорится в сообщении.
Цель рассылки одна: побудить читателя кликнуть на ссылку и перейти на внешний сайт, имитирующий дизайн портала госуслуг, на котором будут похищены персональные и платежные данные пользователя, предупреждают в Роскачестве.
Письма имитируют оригинальную рассылку от портала "Госуслуги", но их содержание представляет собой одну из нескольких классических фишинговых схем: например, достаточно низкое качество текста. Среди таких примеров — предложение участвовать в лотерее за комиссионный платеж (отказ чреват отключением доступа) или предложение получить социальные выплаты от государства.
Чтобы не стать жертвой цифровых мошенников, надо соблюдать правила цифровой безопасности: эксперты настоятельно советуют не переходить на порталы по внешним ссылкам даже из писем убедительного содержания, а также внимательно читать тексты и анализировать их на предмет психологических уловок.
Среди традиционных и важных советов — пользоваться антивирусом и обращать внимание на наличие сертификата безопасности сайта: если он выдан несколько дней или недель назад, высока вероятность, что этот сайт мошеннический, говорится в сообщении.