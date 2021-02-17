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Корабль "Прогресс" не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме
Корабль "Прогресс" не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме
Грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную - трансляция ведется на РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:23
2021-02-17T09:56
илон маск
сергей рыжиков
центр управления полетами
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную - трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Корабль должен был причалить к модулю "Пирс" в 9.20 мск в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции - телевизионная картинка в этот момент пропала - подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление "Прогрессом". Стыковка прошла успешно в 9.27 мск.Грузовые корабли "Прогресс" стыкуются к орбитальным станциям в автоматическом режиме, но у космонавтов на станции имеется возможность в случае отказа автоматики или по необходимости осуществить стыковку корабля в ручном телеоператорном режиме. Для этого на станции установлен дисплей, на который транслируется изображение с телекамеры сближающегося корабля, и ручки управления кораблем.В истории МКС это девятая стыковка "Прогресса" в ручном телеоператорном режиме и первая с 2016 года.До недавнего времени американские и японские грузовые корабли стыковались к МКС только в ручном режиме. Недавно "автомату" научился корабль Илона Маска Dragon. Европейские корабли ATV стыковались к российскому сегменту в автоматическом режиме, поскольку имели российское стыковочное оборудование.
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илон маск, сергей рыжиков, центр управления полетами, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Корабль "Прогресс" не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме

09:23 17.02.2021 (обновлено: 09:56 17.02.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную - трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Корабль должен был причалить к модулю "Пирс" в 9.20 мск в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции - телевизионная картинка в этот момент пропала - подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление "Прогрессом". Стыковка прошла успешно в 9.27 мск.
Грузовые корабли "Прогресс" стыкуются к орбитальным станциям в автоматическом режиме, но у космонавтов на станции имеется возможность в случае отказа автоматики или по необходимости осуществить стыковку корабля в ручном телеоператорном режиме. Для этого на станции установлен дисплей, на который транслируется изображение с телекамеры сближающегося корабля, и ручки управления кораблем.
В истории МКС это девятая стыковка "Прогресса" в ручном телеоператорном режиме и первая с 2016 года.
До недавнего времени американские и японские грузовые корабли стыковались к МКС только в ручном режиме. Недавно "автомату" научился корабль Илона Маска Dragon. Европейские корабли ATV стыковались к российскому сегменту в автоматическом режиме, поскольку имели российское стыковочное оборудование.
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Илон МаскСергей РыжиковЦентр управления полетамиРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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