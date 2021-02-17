https://ria.ru/20210217/mks-1597785644.html

Корабль "Прогресс" не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме

Корабль "Прогресс" не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме

Грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную - трансляция ведется на РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:23

2021-02-17T09:23

2021-02-17T09:56

илон маск

сергей рыжиков

центр управления полетами

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153174/15/1531741598_0:513:6048:3915_1920x0_80_0_0_1d200ba95e1e97a34e9dafcf8de2fef0.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог причалить к Международной космической станции в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную - трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Корабль должен был причалить к модулю "Пирс" в 9.20 мск в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции - телевизионная картинка в этот момент пропала - подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление "Прогрессом". Стыковка прошла успешно в 9.27 мск.Грузовые корабли "Прогресс" стыкуются к орбитальным станциям в автоматическом режиме, но у космонавтов на станции имеется возможность в случае отказа автоматики или по необходимости осуществить стыковку корабля в ручном телеоператорном режиме. Для этого на станции установлен дисплей, на который транслируется изображение с телекамеры сближающегося корабля, и ручки управления кораблем.В истории МКС это девятая стыковка "Прогресса" в ручном телеоператорном режиме и первая с 2016 года.До недавнего времени американские и японские грузовые корабли стыковались к МКС только в ручном режиме. Недавно "автомату" научился корабль Илона Маска Dragon. Европейские корабли ATV стыковались к российскому сегменту в автоматическом режиме, поскольку имели российское стыковочное оборудование.

https://ria.ru/20210213/material-1597329811.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, сергей рыжиков, центр управления полетами, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука