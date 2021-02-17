Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/merkacheva-1597846084.html
Семья Хачатурян пожаловалась на члена ОНК Меркачеву
Семья Хачатурян пожаловалась на члена ОНК Меркачеву
Родственники убитого дочерями Михаила Хачатуряна пожаловались на работу Евы Меркачевой, дававшей СМИ, по их мнению, некорректные комментарии по делу – сама же... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:36
2021-02-17T16:59
мария хачатурян
крестина хачатурян
ангелина хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
онк
ева меркачева
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149877/36/1498773665_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_005a8d1d21aa76c0681b804a59c2f026.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Родственники убитого дочерями Михаила Хачатуряна пожаловались на работу Евы Меркачевой, дававшей СМИ, по их мнению, некорректные комментарии по делу – сама же член ОНК Москвы назвала претензии бредом и собралась писать заявление о клевете.По мнению родственников Хачатурян, Меркачева предоставляла СМИ "некорректную информацию" до завершения расследования и решения суда, таким образом "сформировав неправильное общественное мнение".Адвокат потерпевших Алексей Папенов подтвердил РИА Новости, что обращение относится к руководству Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в которой состоит Меркачева. В ближайшее время семья Хачатурян, по его словам, намерена подать его в письменном виде.По закону, члены ОНК могут разглашать данные предварительного расследования только с разрешения следователя или дознавателя.Сама Меркачева в беседе с агентством назвала заявления своих оппонентов "бредовыми" и выразила недоумение, "с чего они появились" - "может, потому что все больше шансов на то, что девочек оправдают или дадут им условный срок?".По ее словам, она узнала о подробностях дела "только из того, что девочки сами рассказывали", а остальные данные получила в рамках журналистского расследования."Вы знаете, наверное, я все-таки напишу заявление за клевету в полицию, чтобы они дальше это не распространяли. Тем более ранее я уже писала заявление на их родственника, который угрожал мне на одной из телевизионных передач", - отметила Меркачева.Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы пока не получала обращения о нарушении этики своим членом Евой Меркачевой, если заявление поступит, будет начата проверка, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
https://ria.ru/20210217/vmenyaemost-1597831217.html
https://ria.ru/20200803/1575302373.html
https://ria.ru/20200728/1575060018.html
https://ria.ru/20191203/1561904760.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149877/36/1498773665_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_a695c2f3b12b94244df1baf9ad71aa56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария хачатурян, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, онк, ева меркачева, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Семья Хачатурян пожаловалась на члена ОНК Меркачеву

14:36 17.02.2021 (обновлено: 16:59 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Родственники убитого дочерями Михаила Хачатуряна пожаловались на работу Евы Меркачевой, дававшей СМИ, по их мнению, некорректные комментарии по делу – сама же член ОНК Москвы назвала претензии бредом и собралась писать заявление о клевете.

"Мы обращаемся с просьбой о всестороннем изучении деятельности Евы Меркачевой, так как она с первых же дней посещала племянниц, задавала запрещенные вопросы и ходила по федеральным каналам, рассказывая, что девушки якобы являются потерпевшими и жертвами", - заявила в ходе пресс-конференции в эфире ОСН сестра убитого Марина Хачатурян.

Мария Хачатурян у Бутырского районного суда Москвы перед началом заседания - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 13:21
Медики сочли младшую из сестер Хачатурян вменяемой, заявил адвокат семьи
По мнению родственников Хачатурян, Меркачева предоставляла СМИ "некорректную информацию" до завершения расследования и решения суда, таким образом "сформировав неправильное общественное мнение".
Адвокат потерпевших Алексей Папенов подтвердил РИА Новости, что обращение относится к руководству Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в которой состоит Меркачева. В ближайшее время семья Хачатурян, по его словам, намерена подать его в письменном виде.
По закону, члены ОНК могут разглашать данные предварительного расследования только с разрешения следователя или дознавателя.
Сама Меркачева в беседе с агентством назвала заявления своих оппонентов "бредовыми" и выразила недоумение, "с чего они появились" - "может, потому что все больше шансов на то, что девочек оправдают или дадут им условный срок?".
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 13:40
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер

"Наверное, это такая их агония, поскольку они до сих пор не хотят принять то, что их близкий родственник был тираном, а он таковым и был, поскольку есть заключения судебных экспертиз, есть показания свидетелей. Никаких сомнений в том, что он действительно был тираном, ни у кого не остается", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, она узнала о подробностях дела "только из того, что девочки сами рассказывали", а остальные данные получила в рамках журналистского расследования.

"И как раз я помню первые слова девочек о том, что они не жалеют о том, что сделали, они тогда сказали: "Хуже, чем было, быть не может", - добавила правозащитница.

"Вы знаете, наверное, я все-таки напишу заявление за клевету в полицию, чтобы они дальше это не распространяли. Тем более ранее я уже писала заявление на их родственника, который угрожал мне на одной из телевизионных передач", - отметила Меркачева.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля 2020, 17:05
Глава СПЧ надеется на мягкое решение суда в отношении сестер Хачатурян
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы пока не получала обращения о нарушении этики своим членом Евой Меркачевой, если заявление поступит, будет начата проверка, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.

"На данный момент в адрес комиссии такого обращения не поступало. В случае, если данное обращение поступит, мы обязательно разберёмся в этой ситуации", - сказал Мельников.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.12.2019
3 декабря 2019, 13:14
Адвокат Марии Хачатурян оценил работу следователей
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
 
Мария ХачатурянКрестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеОНКЕва МеркачеваГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния