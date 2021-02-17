https://ria.ru/20210217/merkacheva-1597846084.html

Семья Хачатурян пожаловалась на члена ОНК Меркачеву

Семья Хачатурян пожаловалась на члена ОНК Меркачеву

Родственники убитого дочерями Михаила Хачатуряна пожаловались на работу Евы Меркачевой, дававшей СМИ, по их мнению, некорректные комментарии по делу – сама же... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:36

2021-02-17T14:36

2021-02-17T16:59

мария хачатурян

крестина хачатурян

ангелина хачатурян

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ева меркачева

генеральная прокуратура рф

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происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Родственники убитого дочерями Михаила Хачатуряна пожаловались на работу Евы Меркачевой, дававшей СМИ, по их мнению, некорректные комментарии по делу – сама же член ОНК Москвы назвала претензии бредом и собралась писать заявление о клевете.По мнению родственников Хачатурян, Меркачева предоставляла СМИ "некорректную информацию" до завершения расследования и решения суда, таким образом "сформировав неправильное общественное мнение".Адвокат потерпевших Алексей Папенов подтвердил РИА Новости, что обращение относится к руководству Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в которой состоит Меркачева. В ближайшее время семья Хачатурян, по его словам, намерена подать его в письменном виде.По закону, члены ОНК могут разглашать данные предварительного расследования только с разрешения следователя или дознавателя.Сама Меркачева в беседе с агентством назвала заявления своих оппонентов "бредовыми" и выразила недоумение, "с чего они появились" - "может, потому что все больше шансов на то, что девочек оправдают или дадут им условный срок?".По ее словам, она узнала о подробностях дела "только из того, что девочки сами рассказывали", а остальные данные получила в рамках журналистского расследования."Вы знаете, наверное, я все-таки напишу заявление за клевету в полицию, чтобы они дальше это не распространяли. Тем более ранее я уже писала заявление на их родственника, который угрожал мне на одной из телевизионных передач", - отметила Меркачева.Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы пока не получала обращения о нарушении этики своим членом Евой Меркачевой, если заявление поступит, будет начата проверка, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.

https://ria.ru/20210217/vmenyaemost-1597831217.html

https://ria.ru/20200803/1575302373.html

https://ria.ru/20200728/1575060018.html

https://ria.ru/20191203/1561904760.html

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