https://ria.ru/20210217/med-1597814778.html

Роскачество нашло больше всего нарушений в меде

Роскачество нашло больше всего нарушений в меде

Роскачество по итогам исследований потребительских товаров нашло больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего - в водке и бородинском... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:08

2021-02-17T12:08

2021-02-17T12:08

роскачество

александр борисов

борисов

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роскачество по итогам исследований потребительских товаров нашло больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего - в водке и бородинском хлебе, говорится в сообщении организации.Роскачество в 2020 году провело 59 исследований продовольственных и непродовольственных товаров, выявив 210 нарушений обязательных требований по качеству и безопасности, сообщил замруководителя Роскачества Александр Борисов."По итогам 2020 года больше всего нарушений среди продовольственных товаров оказалось в меде (33 товара из 46 исследованных), меньше всего — в водке (2 товара из 23) и бородинском хлебе (4 товара из 26). Среди непродовольственных товаров самая проблемная категория — школьная форма, а именно — блузки для девочек начальных классов (23 из 38 товаров оказались с нарушениями)", - сообщает Роскачество.В организации отмечают, что более 60% производителей, включая представителей торговых сетей, приняли результаты исследований как стимул для совершенствования качества продукции. Это существенный показатель, подтверждающий намерение производителей работать над качеством продукции, считает Борисов. Между тем, в 2019 году корректирующие мероприятия провели только 32% нарушителей, а в 2018 - лишь 15%, отметили в Роскачестве.

https://ria.ru/20210204/roskachestvo-1595952944.html

борисов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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