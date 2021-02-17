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Роскачество нашло больше всего нарушений в меде
Роскачество нашло больше всего нарушений в меде
Роскачество по итогам исследований потребительских товаров нашло больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего - в водке и бородинском... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:08
2021-02-17T12:08
роскачество
александр борисов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роскачество по итогам исследований потребительских товаров нашло больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего - в водке и бородинском хлебе, говорится в сообщении организации.Роскачество в 2020 году провело 59 исследований продовольственных и непродовольственных товаров, выявив 210 нарушений обязательных требований по качеству и безопасности, сообщил замруководителя Роскачества Александр Борисов."По итогам 2020 года больше всего нарушений среди продовольственных товаров оказалось в меде (33 товара из 46 исследованных), меньше всего — в водке (2 товара из 23) и бородинском хлебе (4 товара из 26). Среди непродовольственных товаров самая проблемная категория — школьная форма, а именно — блузки для девочек начальных классов (23 из 38 товаров оказались с нарушениями)", - сообщает Роскачество.В организации отмечают, что более 60% производителей, включая представителей торговых сетей, приняли результаты исследований как стимул для совершенствования качества продукции. Это существенный показатель, подтверждающий намерение производителей работать над качеством продукции, считает Борисов. Между тем, в 2019 году корректирующие мероприятия провели только 32% нарушителей, а в 2018 - лишь 15%, отметили в Роскачестве.
https://ria.ru/20210204/roskachestvo-1595952944.html
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роскачество, александр борисов, борисов

Роскачество нашло больше всего нарушений в меде

12:08 17.02.2021
 
© Depositphotos / TkemotМед
Мед - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / Tkemot
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роскачество по итогам исследований потребительских товаров нашло больше всего нарушений техрегламентов и ГОСТов в меде, а меньше всего - в водке и бородинском хлебе, говорится в сообщении организации.
Роскачество в 2020 году провело 59 исследований продовольственных и непродовольственных товаров, выявив 210 нарушений обязательных требований по качеству и безопасности, сообщил замруководителя Роскачества Александр Борисов.
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"Нарушения обязательных требований технических регламентов и ГОСТов в 2018 году обнаружены у 311 товаров, в 2019 году — у 272. В 2020 году количество таких товаров уменьшилось до 210", - говорится в сообщении.
"По итогам 2020 года больше всего нарушений среди продовольственных товаров оказалось в меде (33 товара из 46 исследованных), меньше всего — в водке (2 товара из 23) и бородинском хлебе (4 товара из 26). Среди непродовольственных товаров самая проблемная категория — школьная форма, а именно — блузки для девочек начальных классов (23 из 38 товаров оказались с нарушениями)", - сообщает Роскачество.
В организации отмечают, что более 60% производителей, включая представителей торговых сетей, приняли результаты исследований как стимул для совершенствования качества продукции. Это существенный показатель, подтверждающий намерение производителей работать над качеством продукции, считает Борисов. Между тем, в 2019 году корректирующие мероприятия провели только 32% нарушителей, а в 2018 - лишь 15%, отметили в Роскачестве.
 
РоскачествоАлександр БорисовБорисов
 
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