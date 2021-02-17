https://ria.ru/20210217/matvienko-1597841890.html

Спикер Совфеда Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии

Спикер Совфеда Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что с удивлением узнала из интернета, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, она убеждена, что такие... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:12

2021-02-17T14:12

2021-02-17T17:33

россия

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что с удивлением узнала из интернета, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, она убеждена, что такие фейки нужно опровергать.Она сообщила, что узнала из Сети, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей. "Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей", — сказала законодатель.По мнению Матвиенко, "нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти".

https://ria.ru/20210209/milonov-1596684955.html

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россия, валентина матвиенко, общество