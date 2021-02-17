Спикер Совфеда Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии
14:12 17.02.2021 (обновлено: 17:33 17.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что с удивлением узнала из интернета, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, она убеждена, что такие фейки нужно опровергать.
"В интернете распространяются фейки по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов", — сказала политик на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду.
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Она сообщила, что узнала из Сети, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей. "Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей", — сказала законодатель.
По мнению Матвиенко, "нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти".