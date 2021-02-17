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Спикер Совфеда Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии
Спикер Совфеда Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что с удивлением узнала из интернета, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, она убеждена, что такие... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:12
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россия
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что с удивлением узнала из интернета, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, она убеждена, что такие фейки нужно опровергать.Она сообщила, что узнала из Сети, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей. "Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей", — сказала законодатель.По мнению Матвиенко, "нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти".
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россия, валентина матвиенко, общество

Спикер Совфеда Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии

14:12 17.02.2021 (обновлено: 17:33 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась, что с удивлением узнала из интернета, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей, она убеждена, что такие фейки нужно опровергать.

"В интернете распространяются фейки по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов", — сказала политик на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду.

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Она сообщила, что узнала из Сети, что ее пенсия якобы составляет 450 тысяч рублей. "Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей", — сказала законодатель.
По мнению Матвиенко, "нужно опровергать эти фейки, давать достоверную информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти".
 
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