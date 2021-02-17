https://ria.ru/20210217/matkapital-1597828426.html
Путин указал на случаи мошенничества с материнским капиталом
Путин указал на случаи мошенничества с материнским капиталом
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций в среду сообщил о случаях мошенничества с маткапиталом при его обналичивании и обещал... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:07
2021-02-17T13:07
2021-02-17T13:07
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций в среду сообщил о случаях мошенничества с маткапиталом при его обналичивании и обещал подумать над вариантами его использования."К сожалению, очень много у нас мошенничества на этот счет – при обналичивании маткапитала. Чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210215/matkapital-1597465085.html
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