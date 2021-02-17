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Наука
https://ria.ru/20210217/marsokhod-1597809819.html
В NASA заявили о готовности марсохода Perseverance к посадке
В NASA заявили о готовности марсохода Perseverance к посадке
Миссия NASA "Марс 2020" вступает в свою решающую фазу. 18 февраля марсоход "Персеверанс" должен совершить посадку на поверхность Красной планеты в районе... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:39
2021-02-17T11:52
наука
марс
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Миссия NASA "Марс 2020" вступает в свою решающую фазу. 18 февраля марсоход "Персеверанс" должен совершить посадку на поверхность Красной планеты в районе кратера Езеро. О готовности марсохода к посадке сообщается на официальном сайте NASA.Марсоход "Персеверанс" был запущен 30 июля 2020 года на борту ракеты Atlas V со стартового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде. Научные задачи миссии — оценка жизнепригодности Марса в прошлом и настоящем, в том числе мест и условий, в которых может поддерживаться микробная жизнь, поиск биосигнатур и воды, сбор и складирование проб с поверхности планеты, а также подготовка к высадке человека в будущем. В частности, "Персеверанс" должен протестировать возможность производства кислорода из марсианской атмосферы.Аппарат оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности. Впервые марсоход укомплектован ​​буровой установкой для отбора керна марсианских горных пород и почвы.В соответствии с планом, спуск и посадка начнутся, когда космический корабль достигнет верхних слоев марсианской атмосферы, двигаясь со скоростью около 20 000 километров в час, и закончатся примерно через семь минут, когда "Персеверанс" окажется на поверхности Марса.Весь процесс полностью автономный. Так как для получения радиосигнала с Марса требуется более 11 минут, управлять им с Земли невозможно. В тот момент, когда команда управления получит сигнал, что космический корабль вошел в атмосферу, "Персеверанс" уже будет находиться на поверхности планеты.По программе за десять минут до входа в атмосферу космический корабль сбрасывает крейсерскую ступень, в которой находятся солнечные батареи, радиоприемники и топливные баки, используемые во время полета к Марсу, и запускает небольшие двигатели на задней части корпуса, чтобы переориентировать себя в направление к поверхности и компенсировать углы отклонения в случае попадания в воздушные карманы.При входе в атмосферу возникающее сопротивление резко замедляет и нагревает корабль. Пиковый нагрев через 80 секунд после входа в атмосферу достигает около 1300 градусов по Цельсию. В это время включается специальный аэрозольный снаряд, создающий вокруг марсохода защитную оболочку примерно комнатной температуры.Тепловой экран замедляет космический корабль до скорости менее 1600 километров в час, после чего раскрывается сверхзвуковой парашют, диаметр которого составляет 21,5 метра. Через двадцать секунд после раскрытия парашюта тепловой экран отделяется и включаются основные камеры и инструменты марсохода, которые начинают фиксировать процесс приближения к поверхности. Специальная камера для быстрого определения объектов на поверхности сравнивает их с бортовой картой, чтобы определить безопасное место посадки. В тонкой марсианской атмосфере парашют способен замедлить скорость падения только до 320 километров в час. Поэтому на высоте около 2100 метров над поверхностью марсоход отделится от задней оболочки кожуха, остающейся прикрепленной к парашюту, и запустит двигатели ступени спуска — восемь реактивных двигателей, направленных вниз. Ступень спуска быстро перенаправляет марсоход в ту или иную сторону, чтобы избежать удара парашютом и спусковым кожухом, падающим за ним. Направление этого маневра определяет компьютер, выполняющий навигацию на местности.Когда ступень спуска выравнивается и замедляется до конечной скорости спуска 2,7 километра в час, начинается маневр под названием "небесный кран". Примерно за 12 секунд до приземления на высоте около 20 метров над поверхностью ступень спуска опускает марсоход на тросах длиной около 6,4 метра.Как только "Персеверанс" чувствует, что его колеса коснулись земли, он перерезает кабели, соединяющие его со ступенью спуска. Это позволяет спускаемой ступени улететь и совершить неконтролируемую посадку на поверхность на безопасном расстоянии от марсохода.Спуск и посадка будут транслироваться на сайте NASA в прямом эфире.
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марс, космос - риа наука, наса

В NASA заявили о готовности марсохода Perseverance к посадке

11:39 17.02.2021 (обновлено: 11:52 17.02.2021)
 
© NASA / JPL-CaltechХудожественное изображение момента посадки марсохода NASA "Персеверанс"
Художественное изображение момента посадки марсохода NASA Персеверанс - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© NASA / JPL-Caltech
Художественное изображение момента посадки марсохода NASA "Персеверанс"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Миссия NASA "Марс 2020" вступает в свою решающую фазу. 18 февраля марсоход "Персеверанс" должен совершить посадку на поверхность Красной планеты в районе кратера Езеро. О готовности марсохода к посадке сообщается на официальном сайте NASA.
Марсоход "Персеверанс" был запущен 30 июля 2020 года на борту ракеты Atlas V со стартового комплекса SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде. Научные задачи миссии — оценка жизнепригодности Марса в прошлом и настоящем, в том числе мест и условий, в которых может поддерживаться микробная жизнь, поиск биосигнатур и воды, сбор и складирование проб с поверхности планеты, а также подготовка к высадке человека в будущем. В частности, "Персеверанс" должен протестировать возможность производства кислорода из марсианской атмосферы.
Аппарат оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности. Впервые марсоход укомплектован ​​буровой установкой для отбора керна марсианских горных пород и почвы.
В соответствии с планом, спуск и посадка начнутся, когда космический корабль достигнет верхних слоев марсианской атмосферы, двигаясь со скоростью около 20 000 километров в час, и закончатся примерно через семь минут, когда "Персеверанс" окажется на поверхности Марса.
Весь процесс полностью автономный. Так как для получения радиосигнала с Марса требуется более 11 минут, управлять им с Земли невозможно. В тот момент, когда команда управления получит сигнал, что космический корабль вошел в атмосферу, "Персеверанс" уже будет находиться на поверхности планеты.
По программе за десять минут до входа в атмосферу космический корабль сбрасывает крейсерскую ступень, в которой находятся солнечные батареи, радиоприемники и топливные баки, используемые во время полета к Марсу, и запускает небольшие двигатели на задней части корпуса, чтобы переориентировать себя в направление к поверхности и компенсировать углы отклонения в случае попадания в воздушные карманы.
© JPL-CaltechСхема этапов посадки марсохода NASA "Персеверанс" в кратере Езеро
Схема этапов посадки марсохода NASA Персеверанс в кратере Езеро - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© JPL-Caltech
Схема этапов посадки марсохода NASA "Персеверанс" в кратере Езеро
При входе в атмосферу возникающее сопротивление резко замедляет и нагревает корабль. Пиковый нагрев через 80 секунд после входа в атмосферу достигает около 1300 градусов по Цельсию. В это время включается специальный аэрозольный снаряд, создающий вокруг марсохода защитную оболочку примерно комнатной температуры.
Тепловой экран замедляет космический корабль до скорости менее 1600 километров в час, после чего раскрывается сверхзвуковой парашют, диаметр которого составляет 21,5 метра. Через двадцать секунд после раскрытия парашюта тепловой экран отделяется и включаются основные камеры и инструменты марсохода, которые начинают фиксировать процесс приближения к поверхности. Специальная камера для быстрого определения объектов на поверхности сравнивает их с бортовой картой, чтобы определить безопасное место посадки.
В тонкой марсианской атмосфере парашют способен замедлить скорость падения только до 320 километров в час. Поэтому на высоте около 2100 метров над поверхностью марсоход отделится от задней оболочки кожуха, остающейся прикрепленной к парашюту, и запустит двигатели ступени спуска — восемь реактивных двигателей, направленных вниз.
Ступень спуска быстро перенаправляет марсоход в ту или иную сторону, чтобы избежать удара парашютом и спусковым кожухом, падающим за ним. Направление этого маневра определяет компьютер, выполняющий навигацию на местности.
Когда ступень спуска выравнивается и замедляется до конечной скорости спуска 2,7 километра в час, начинается маневр под названием "небесный кран". Примерно за 12 секунд до приземления на высоте около 20 метров над поверхностью ступень спуска опускает марсоход на тросах длиной около 6,4 метра.
Как только "Персеверанс" чувствует, что его колеса коснулись земли, он перерезает кабели, соединяющие его со ступенью спуска. Это позволяет спускаемой ступени улететь и совершить неконтролируемую посадку на поверхность на безопасном расстоянии от марсохода.
Спуск и посадка будут транслироваться на сайте NASA в прямом эфире.
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