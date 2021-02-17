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Найдены способные жить на Марсе организмы
Найдены способные жить на Марсе организмы
Ученые Бременского университета в Германии нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в условиях марсианской атмосферы, исследование опубликовано в РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T07:58
2021-02-17T07:58
2021-02-17T12:12
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ученые Бременского университета в Германии нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в условиях марсианской атмосферы, исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.Как отмечается в научной работе, на основе цианобактерий или сине-зеленых водорослей можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса.Ученые обнаружили, что цианобактерии могут поддерживать жизнедеятельность, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление. Сине-зеленые водоросли размножались в воде с взвесью марсианской пыли, что дает возможность использовать их в качестве корма для других живых организмов. Кроме того, цианобактерии производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза.Для эксперимента ученые разработали биореактор Atmos, поддерживающий условия, приближенные к марсианским.Для эксперимента команда выбрала вид азотфиксирующих цианобактерий Anabaena sp. PCC 7938, которому, по результатам предварительных испытаний, с наибольшей вероятностью подойдут "марсианские" условия. Хотя бактерии лучше росли в питательной среде, исследователи также наблюдали рост на марсианском реголите. Затем ученые высушили культуру Anabaena sp. и успешно применили ее как субстрат для выращивания гетеротрофной бактерии E. coli W.Исследователи предположили, что газы из атмосферы Марса при давлении, равном примерно десяти процентам атмосферного давления Земли, приведенного к уровню моря, будут подходить для фотобиореакторных модулей систем жизнеобеспечения на основе цианобактерий, а открытие ученых в дальнейшем позволит значительно улучшить эти системы.
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марс, космос - риа наука, германия, в мире
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Ученые Бременского университета в Германии
нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в условиях марсианской атмосферы, исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology
.
Как отмечается в научной работе, на основе цианобактерий или сине-зеленых водорослей можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса
.
Ученые обнаружили, что цианобактерии могут поддерживать жизнедеятельность, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление. Сине-зеленые водоросли размножались в воде с взвесью марсианской пыли, что дает возможность использовать их в качестве корма для других живых организмов. Кроме того, цианобактерии производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза.
Для эксперимента ученые разработали биореактор Atmos, поддерживающий условия, приближенные к марсианским.
Для эксперимента команда выбрала вид азотфиксирующих цианобактерий Anabaena sp. PCC 7938, которому, по результатам предварительных испытаний, с наибольшей вероятностью подойдут "марсианские" условия. Хотя бактерии лучше росли в питательной среде, исследователи также наблюдали рост на марсианском реголите. Затем ученые высушили культуру Anabaena sp. и успешно применили ее как субстрат для выращивания гетеротрофной бактерии E. coli W.
Исследователи предположили, что газы из атмосферы Марса при давлении, равном примерно десяти процентам атмосферного давления Земли, приведенного к уровню моря, будут подходить для фотобиореакторных модулей систем жизнеобеспечения на основе цианобактерий, а открытие ученых в дальнейшем позволит значительно улучшить эти системы.