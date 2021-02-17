https://ria.ru/20210217/mars-1597778196.html

Найдены способные жить на Марсе организмы

Найдены способные жить на Марсе организмы

Ученые Бременского университета в Германии нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в условиях марсианской атмосферы, исследование опубликовано в РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T07:58

2021-02-17T07:58

2021-02-17T12:12

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ученые Бременского университета в Германии нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в условиях марсианской атмосферы, исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.Как отмечается в научной работе, на основе цианобактерий или сине-зеленых водорослей можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса.Ученые обнаружили, что цианобактерии могут поддерживать жизнедеятельность, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление. Сине-зеленые водоросли размножались в воде с взвесью марсианской пыли, что дает возможность использовать их в качестве корма для других живых организмов. Кроме того, цианобактерии производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза.Для эксперимента ученые разработали биореактор Atmos, поддерживающий условия, приближенные к марсианским.Для эксперимента команда выбрала вид азотфиксирующих цианобактерий Anabaena sp. PCC 7938, которому, по результатам предварительных испытаний, с наибольшей вероятностью подойдут "марсианские" условия. Хотя бактерии лучше росли в питательной среде, исследователи также наблюдали рост на марсианском реголите. Затем ученые высушили культуру Anabaena sp. и успешно применили ее как субстрат для выращивания гетеротрофной бактерии E. coli W.Исследователи предположили, что газы из атмосферы Марса при давлении, равном примерно десяти процентам атмосферного давления Земли, приведенного к уровню моря, будут подходить для фотобиореакторных модулей систем жизнеобеспечения на основе цианобактерий, а открытие ученых в дальнейшем позволит значительно улучшить эти системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/roskosmos--1597449362.html

https://ria.ru/20210202/luna-1595687077.html

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марс, космос - риа наука, германия, в мире