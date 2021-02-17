В Анадыре заявили о нехватке яиц в магазинах

"Пищевое яйцо в торговых точках Анадыря есть, просто в ограниченном количестве. Ежедневно ГП ЧАО "Птицефабрика "Северная" производит более 11 тысяч яиц и реализует в розничную торговлю, учреждения здравоохранения и образования. Причиной нехватки яйца явилось то обстоятельство, что нет привозного яйца и увеличился спрос на него. На данном этапе решается вопрос о дополнительном завозе яйца из других регионов страны в Анадырь", - говорится в комментарии департамента, который приводит ЦУР.