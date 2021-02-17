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В Анадыре заявили о нехватке яиц в магазинах
В Анадыре заявили о нехватке яиц в магазинах
Куриные яйца дополнительно завезут в столицу Чукотки Анадырь из других регионов из-за их нехватки в торговых точках города, сообщает Центр управления регионом... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:54
2021-02-17T09:54
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Куриные яйца дополнительно завезут в столицу Чукотки Анадырь из других регионов из-за их нехватки в торговых точках города, сообщает Центр управления регионом (ЦУР).Отмечается, что ЦУР Чукотки зафиксировал обращения местных жителей по поводу яиц, обратился в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия и получил комментарий.
https://ria.ru/20210217/ptitsa-1597771773.html
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чукотка, анадырь

В Анадыре заявили о нехватке яиц в магазинах

09:54 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете
Покупатель в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Куриные яйца дополнительно завезут в столицу Чукотки Анадырь из других регионов из-за их нехватки в торговых точках города, сообщает Центр управления регионом (ЦУР).
Отмечается, что ЦУР Чукотки зафиксировал обращения местных жителей по поводу яиц, обратился в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия и получил комментарий.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 02:08
В АКОРТ сообщили о предложении повысить цены на птицу и яйца в России
"Пищевое яйцо в торговых точках Анадыря есть, просто в ограниченном количестве. Ежедневно ГП ЧАО "Птицефабрика "Северная" производит более 11 тысяч яиц и реализует в розничную торговлю, учреждения здравоохранения и образования. Причиной нехватки яйца явилось то обстоятельство, что нет привозного яйца и увеличился спрос на него. На данном этапе решается вопрос о дополнительном завозе яйца из других регионов страны в Анадырь", - говорится в комментарии департамента, который приводит ЦУР.
 
ЧукоткаАнадырь
 
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