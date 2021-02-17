https://ria.ru/20210217/magazin-1597789807.html
В Анадыре заявили о нехватке яиц в магазинах
В Анадыре заявили о нехватке яиц в магазинах
Куриные яйца дополнительно завезут в столицу Чукотки Анадырь из других регионов из-за их нехватки в торговых точках города, сообщает Центр управления регионом... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:54
2021-02-17T09:54
2021-02-17T09:54
чукотка
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Куриные яйца дополнительно завезут в столицу Чукотки Анадырь из других регионов из-за их нехватки в торговых точках города, сообщает Центр управления регионом (ЦУР).Отмечается, что ЦУР Чукотки зафиксировал обращения местных жителей по поводу яиц, обратился в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия и получил комментарий.
https://ria.ru/20210217/ptitsa-1597771773.html
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чукотка, анадырь