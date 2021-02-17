https://ria.ru/20210217/limbo-1597920920.html

Умер американский радиоведущий-консерватор Раш Лимбо

Умер американский радиоведущий-консерватор Раш Лимбо

Один из самых известных в США радиоведущих - консервативный политобозреватель Раш Лимбо - скончался в возрасте 70 лет, сообщает телеканал CNBC. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:04

2021-02-17T21:04

2021-02-17T21:04

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барак обама

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Один из самых известных в США радиоведущих - консервативный политобозреватель Раш Лимбо - скончался в возрасте 70 лет, сообщает телеканал CNBC.О смерти обозревателя в эфире его радиошоу сообщила его жена. Год назад стало известно, что Лимбо борется с раком легких.Лимбо называл себя "Доктором демократии", и, по выражению телеканала, возглавлял бунт консервативных СМИ против "фем-нацисток", "чокнутых экологов" и "красных либералов". Обозреватель также был одним из ярых политических оппонентов 44-го президента США Барака Обамы.В январе после беспорядков в Вашингтоне Лимбо сравнил участников штурма Капитолия США с героями Войны за независимость.В июле 2008 года крупнейшая сеть американских радиостанций Premiere Radio Networks объявила о "беспрецедентном" контракте с Лимбо. Сам журналист подтвердил, что его новый контракт рассчитан на восемь лет с ежегодным гонораром 38 миллионов долларов в год и бонусом в размере 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

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капитолий, барак обама, вашингтон (город), сша, в мире