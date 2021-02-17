На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины

"Всё произошло у села Бошняково Углегорского района. Машина скорой помощи застряла в снегу. Водитель и фельдшер вызвали подмогу. И тут сошла лавина, водителя и фельдшера в это время в машине не было. Они успели пересесть в другую. Спаслись просто чудом каким-то. Когда у нас такая погода и такие экстремальные условия, как не помочь, это даже не обсуждается", - рассказала РИА Новости сотрудница пресс-службы компании.