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На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины
На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины
Машину скорой помощи достали из-под снежной лавины на Сахалине, фельдшер и водитель чудом спаслись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточной горнорудной... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:17
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сахалин
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев - РИА Новости. Машину скорой помощи достали из-под снежной лавины на Сахалине, фельдшер и водитель чудом спаслись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточной горнорудной компании, чью технику привлекли к вызволению машины.На погоду в Сахалинской области продолжает оказывать влияние мощный циклон, пришедший на острова в ночь на вторник с материка. Он принёс порывистый ветер, скорость которого местами достигала 35 метров в секунду, а также обильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
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Скорую помощь откапывают из-под снежной лавины
На Сахалине на скорую сошла лавина, фельдшер и водитель чудом спаслись, рассказали РИА Новости в Восточной горнорудной компании, техника которой откапывала машину.
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сахалин, сахалинская область, происшествия

На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины

18:17 17.02.2021 (обновлено: 18:30 17.02.2021)
 
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев - РИА Новости. Машину скорой помощи достали из-под снежной лавины на Сахалине, фельдшер и водитель чудом спаслись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточной горнорудной компании, чью технику привлекли к вызволению машины.

"Всё произошло у села Бошняково Углегорского района. Машина скорой помощи застряла в снегу. Водитель и фельдшер вызвали подмогу. И тут сошла лавина, водителя и фельдшера в это время в машине не было. Они успели пересесть в другую. Спаслись просто чудом каким-то. Когда у нас такая погода и такие экстремальные условия, как не помочь, это даже не обсуждается", - рассказала РИА Новости сотрудница пресс-службы компании.

На погоду в Сахалинской области продолжает оказывать влияние мощный циклон, пришедший на острова в ночь на вторник с материка. Он принёс порывистый ветер, скорость которого местами достигала 35 метров в секунду, а также обильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
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