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На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины
На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины
Машину скорой помощи достали из-под снежной лавины на Сахалине, фельдшер и водитель чудом спаслись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточной горнорудной... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:17
2021-02-17T18:17
2021-02-17T18:30
сахалин
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев - РИА Новости. Машину скорой помощи достали из-под снежной лавины на Сахалине, фельдшер и водитель чудом спаслись, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточной горнорудной компании, чью технику привлекли к вызволению машины.На погоду в Сахалинской области продолжает оказывать влияние мощный циклон, пришедший на острова в ночь на вторник с материка. Он принёс порывистый ветер, скорость которого местами достигала 35 метров в секунду, а также обильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
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Скорую помощь откапывают из-под снежной лавины
На Сахалине на скорую сошла лавина, фельдшер и водитель чудом спаслись, рассказали РИА Новости в Восточной горнорудной компании, техника которой откапывала машину.
2021-02-17T18:17
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сахалин, сахалинская область, происшествия