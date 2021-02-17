https://ria.ru/20210217/lavina-1597785151.html

На Северном Кавказе закрыли шесть горнолыжных курортов

На Северном Кавказе закрыли шесть горнолыжных курортов

Шесть горных курортов закрыты из-за опасности схода лавин и плохих погодных условий на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:22

2021-02-17T09:22

2021-02-17T10:28

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Шесть горных курортов закрыты из-за опасности схода лавин и плохих погодных условий на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, накануне проведены 10 принудительных спусков лавин на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.В соответствии с прогнозом, в среду мощный циклон продолжит оказывать влияние на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. В частности, ожидается мокрый снег и порывы ветра скоростью до 28 метров в секунду.

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