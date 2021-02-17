Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/lavina-1597785151.html
На Северном Кавказе закрыли шесть горнолыжных курортов
На Северном Кавказе закрыли шесть горнолыжных курортов
Шесть горных курортов закрыты из-за опасности схода лавин и плохих погодных условий на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:22
2021-02-17T10:28
туризм
новости - туризм
россия
скфо
северный кавказ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589793991_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_46791a0cc13655bb1835b3f1cf28e7c4.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Шесть горных курортов закрыты из-за опасности схода лавин и плохих погодных условий на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, накануне проведены 10 принудительных спусков лавин на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.В соответствии с прогнозом, в среду мощный циклон продолжит оказывать влияние на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. В частности, ожидается мокрый снег и порывы ветра скоростью до 28 метров в секунду.
https://ria.ru/20210217/opasnost-1597775004.html
россия
скфо
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589793991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7a7277172f2a8f4082c25167bb082e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, россия, скфо, северный кавказ, происшествия

На Северном Кавказе закрыли шесть горнолыжных курортов

09:22 17.02.2021 (обновлено: 10:28 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Архыз"
Горнолыжный курорт Архыз - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Шесть горных курортов закрыты из-за опасности схода лавин и плохих погодных условий на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и в Чечне в целях безопасности закрыты шесть горнолыжных курортов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, накануне проведены 10 принудительных спусков лавин на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
В соответствии с прогнозом, в среду мощный циклон продолжит оказывать влияние на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. В частности, ожидается мокрый снег и порывы ветра скоростью до 28 метров в секунду.
Циклон в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 04:16
На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияСКФОСеверный КавказПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
Лента новостейМолния