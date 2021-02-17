https://ria.ru/20210217/krym-1597910627.html

На Украине пообещали достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

На Украине пообещали достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

Антон Кориневич, который занимает пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудил с начальником... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-17T19:43

2021-02-17T19:43

2021-02-18T05:09

россия

антон кориневич

республика крым

украина

в мире

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Антон Кориневич, который занимает пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко необходимость достроить дамбу, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации".Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу воды в одностороннем порядке.Вопрос решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на артезианские источники.

https://ria.ru/20210119/krym-1593615342.html

https://ria.ru/20210216/krym-1597730074.html

россия

республика крым

украина

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россия, антон кориневич, республика крым, украина, в мире