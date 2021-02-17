На Украине пообещали достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым
19:43 17.02.2021 (обновлено: 05:09 18.02.2021)
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Антон Кориневич, который занимает пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко необходимость достроить дамбу, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.
"Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду на временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонской области. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области", — цитирует Кориневича пресс-служба "представительства".
По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации".
Вопрос решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на артезианские источники.