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На Украине пообещали достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым
На Украине пообещали достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым
Антон Кориневич, который занимает пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудил с начальником... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-17T19:43
2021-02-18T05:09
россия
антон кориневич
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Антон Кориневич, который занимает пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко необходимость достроить дамбу, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации".Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу воды в одностороннем порядке.Вопрос решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на артезианские источники.
https://ria.ru/20210119/krym-1593615342.html
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россия, антон кориневич, республика крым, украина, в мире

На Украине пообещали достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

19:43 17.02.2021 (обновлено: 05:09 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Антон Кориневич, который занимает пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко необходимость достроить дамбу, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.
"Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду на временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонской области. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области", — цитирует Кориневича пресс-служба "представительства".
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По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна: никакой воды в Крым к деоккупации".
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу воды в одностороннем порядке.
Вопрос решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировали на артезианские источники.
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