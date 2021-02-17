Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/krym-1597828264.html
В Крыму задержали шестерых подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержали шестерых подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
Обыски прошли в различных регионах Крыма, шесть человек задержаны по подозрению в деятельности, связанной с организацией "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:07
2021-02-17T13:07
россия
поволжье
хизб ут-тахрир аль-ислами
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587986118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c6e2d6521644e83d83da338d5db77e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Обыски прошли в различных регионах Крыма, шесть человек задержаны по подозрению в деятельности, связанной с организацией "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.По его словам, все задержаны по части 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/fsb-1594739145.html
россия
поволжье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587986118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f49761a121b198edb8ff569a5286975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами, происшествия

В Крыму задержали шестерых подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

13:07 17.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Обыски прошли в различных регионах Крыма, шесть человек задержаны по подозрению в деятельности, связанной с организацией "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.
"Обыски прошли в семи домах … в различных регионах Крыма. Шестеро задержаны, одного отпустили. Одних задержанных допросили, по другим проходят следственные действия. Их подозревают в организации деятельности, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*. Сегодня планируется избрание меры пресечения", - сказал Курбединов, представляющий одного из задержанных.
Машина ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 09:58
Террористы из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* задержаны под Калугой
По его словам, все задержаны по части 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".

Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияПоволжьеХизб ут-Тахрир аль-ИсламиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
Лента новостейМолния