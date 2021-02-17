https://ria.ru/20210217/krym-1597828264.html

В Крыму задержали шестерых подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму задержали шестерых подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

Обыски прошли в различных регионах Крыма, шесть человек задержаны по подозрению в деятельности, связанной с организацией "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:07

2021-02-17T13:07

2021-02-17T13:07

россия

поволжье

хизб ут-тахрир аль-ислами

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Обыски прошли в различных регионах Крыма, шесть человек задержаны по подозрению в деятельности, связанной с организацией "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.По его словам, все задержаны по части 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/fsb-1594739145.html

россия

поволжье

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2021

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россия, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами, происшествия