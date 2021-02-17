В Крыму задержали шестерых подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Обыски прошли в различных регионах Крыма, шесть человек задержаны по подозрению в деятельности, связанной с организацией "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.
"Обыски прошли в семи домах … в различных регионах Крыма. Шестеро задержаны, одного отпустили. Одних задержанных допросили, по другим проходят следственные действия. Их подозревают в организации деятельности, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*. Сегодня планируется избрание меры пресечения", - сказал Курбединов, представляющий одного из задержанных.
27 января, 09:58Террористы из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* задержаны под Калугой
По его словам, все задержаны по части 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".
Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Террористическая организация, запрещенная в России.