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Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют
Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Документ на рассмотрение парламента внесло... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:39
2021-02-17T15:25
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Документ на рассмотрение парламента внесло правительство.В документе предлагается признать цифровую валюту имуществом для применения Налогового кодекса. Как объяснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит владельцу криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту и отстаивать свои права в суде.Проект предусматривает, что доходы от операций с цифровой валютой теперь будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане и организации, имеющие право распоряжаться криптовалютой, должны будут подавать декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год. При этом цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а связанные с ее обращением операции не будут облагаться НДС.При неуплате или неполной уплате налога устанавливается штраф в размере 40 процентов от необходимой суммы. За непредставление, несвоевременное представление или представление декларации с недостоверными сведениями устанавливается штраф в размере десяти процентов от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты (выбирается наибольшая из двух сумм). За нарушение сроков декларирования штраф составит 50 тысяч рублей. Налоговая служба сможет запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для операций с цифровой валютой.Комитет Госдумы по бюджету и налогам при доработке проекта ко второму чтению намерен уточнить, какие операции освобождаются от НДС и кто обязан сообщать налоговикам о получении права распоряжаться цифровой валютой, представлять отчеты об операциях с ней и о ее остатках. У комитета также вызывает сомнение обоснованность предоставления ФНС права устанавливать порядок определения рыночной цены на цифровую валюту, поскольку это не соответствует положениям статьи 40 Налогового кодекса.Комитет Госдумы по госстроительству полагает, что для установления налогового режима цифровых валют необходимо определить, что можно отнести к этой категории и как она соотносится с понятиями "цифровые права" и "деньги", закрепленными в Гражданском кодексе, а также установить четкий режим их использования. Для этого, считают члены комитета, необходимо включить в ГК понятие цифровой валюты и либо исправить его в законе о цифровых финансовых активах, либо вовсе удалить оттуда.
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россия, госдума рф, экономика

Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют

13:39 17.02.2021 (обновлено: 15:25 17.02.2021)
 
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение доходов от операций с криптовалютами. Документ на рассмотрение парламента внесло правительство.
В документе предлагается признать цифровую валюту имуществом для применения Налогового кодекса. Как объяснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит владельцу криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту и отстаивать свои права в суде.
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Проект предусматривает, что доходы от операций с цифровой валютой теперь будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане и организации, имеющие право распоряжаться криптовалютой, должны будут подавать декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год. При этом цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а связанные с ее обращением операции не будут облагаться НДС.
При неуплате или неполной уплате налога устанавливается штраф в размере 40 процентов от необходимой суммы. За непредставление, несвоевременное представление или представление декларации с недостоверными сведениями устанавливается штраф в размере десяти процентов от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты (выбирается наибольшая из двух сумм). За нарушение сроков декларирования штраф составит 50 тысяч рублей. Налоговая служба сможет запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для операций с цифровой валютой.
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам при доработке проекта ко второму чтению намерен уточнить, какие операции освобождаются от НДС и кто обязан сообщать налоговикам о получении права распоряжаться цифровой валютой, представлять отчеты об операциях с ней и о ее остатках. У комитета также вызывает сомнение обоснованность предоставления ФНС права устанавливать порядок определения рыночной цены на цифровую валюту, поскольку это не соответствует положениям статьи 40 Налогового кодекса.
Комитет Госдумы по госстроительству полагает, что для установления налогового режима цифровых валют необходимо определить, что можно отнести к этой категории и как она соотносится с понятиями "цифровые права" и "деньги", закрепленными в Гражданском кодексе, а также установить четкий режим их использования. Для этого, считают члены комитета, необходимо включить в ГК понятие цифровой валюты и либо исправить его в законе о цифровых финансовых активах, либо вовсе удалить оттуда.
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