https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html

В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей

В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей

В центре Москвы из банка украли 23 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:18

2021-02-17T12:18

2021-02-17T15:37

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В центре Москвы из банка украли 23 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Накануне в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что 15 февраля неизвестные вскрыли банковские ячейки и забрали у трех клиентов кредитной организации более четырех, пяти и 13 миллионов рублей. Общий ущерб составил 23,69 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210211/krazha-1596982926.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия