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В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей
В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей
В центре Москвы из банка украли 23 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:18
2021-02-17T12:18
2021-02-17T15:37
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В центре Москвы из банка украли 23 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Накануне в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что 15 февраля неизвестные вскрыли банковские ячейки и забрали у трех клиентов кредитной организации более четырех, пяти и 13 миллионов рублей. Общий ущерб составил 23,69 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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москва, происшествия
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В центре Москвы из банка украли 23 миллиона рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Накануне в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что 15 февраля неизвестные вскрыли банковские ячейки и забрали у трех клиентов кредитной организации более четырех, пяти и 13 миллионов рублей.
Общий ущерб составил 23,69 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.