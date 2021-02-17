https://ria.ru/20210217/kosmos-1597817147.html

Космонавты прокомментировали ручную стыковку "Прогресса" к МКС

Космонавты прокомментировали ручную стыковку "Прогресса" к МКС

Все российские космонавты перед полетом проходят подготовку для проведения ручной стыковки космических кораблей к МКС, однако этот тип причаливания не основной, РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:19

2021-02-17T12:19

2021-02-17T12:23

хочу стать космонавтом

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

сергей волков (космонавт)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все российские космонавты перед полетом проходят подготовку для проведения ручной стыковки космических кораблей к МКС, однако этот тип причаливания не основной, объяснили опрошенные РИА Новости космонавты.Так они прокомментировали сегодняшние события на орбите: космический грузовик "Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно.Как впоследствии объяснили РИА Новости в "Роскосмосе", стыковку пришлось проводить в ручном режиме, поскольку корабль слишком отклонился от нужной траектории. Причина будет выясняться.Его коллега Сергей Волков добавил, что в российской космонавтике "основной режим, штатный - автоматическая стыковка..., но все космонавты готовятся к выполнению ручных режимов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/kosmos-1597451783.html

https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html

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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, сергей волков (космонавт)