Космонавты прокомментировали ручную стыковку "Прогресса" к МКС
12:19 17.02.2021 (обновлено: 12:23 17.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2-1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все российские космонавты перед полетом проходят подготовку для проведения ручной стыковки космических кораблей к МКС, однако этот тип причаливания не основной, объяснили опрошенные РИА Новости космонавты.
Так они прокомментировали сегодняшние события на орбите: космический грузовик "Прогресс МС-16" должен был причалить к модулю "Пирс" в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление "Прогрессом" на себя. Дальнейшая стыковка прошла успешно.
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Как впоследствии объяснили РИА Новости в "Роскосмосе", стыковку пришлось проводить в ручном режиме, поскольку корабль слишком отклонился от нужной траектории. Причина будет выясняться.
"Мы все проходим подобную подготовку, сдаем экзамены по ручной стыковке, поэтому экипаж подготовлен. Почему к этой ситуации пришли, потом комиссия выяснит", - рассказал космонавт Сергей Рязанский.
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Его коллега Сергей Волков добавил, что в российской космонавтике "основной режим, штатный - автоматическая стыковка..., но все космонавты готовятся к выполнению ручных режимов".
"Все члены экипажа проходят тренировки по ручным стыковкам и корабля "Союз", и в телеоператором режиме для стыковки вручную грузовых кораблей, что, собственно, сегодня и произошло. Ребята справились, поэтому все нормально", - отметил Волков.