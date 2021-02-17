Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс выразил мнение, что в связи с новыми штаммами коронавируса может понадобиться третья доза вакцины.
"Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина", - заявил Гейтс в интервью телеканалу CBS News.
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"Тем людям, кто уже получил две прививки, может понадобиться третья. Я думаю, вполне вероятно, что у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы быть абсолютно уверенными, что когда эти варианты (коронавируса – ред.) достигнут США, вакцины будут защищать", - подчеркнул мультимиллиардер.
США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация Джо Байдена намерена обеспечить вакцинацию 100 миллионами доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в стране заразились уже свыше 27,7 миллиона человек, скончались почти 490 тысяч.
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