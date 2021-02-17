https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597933100.html

Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19

Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс выразил мнение, что в связи с новыми штаммами коронавируса может понадобиться третья доза вакцины. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T23:54

2021-02-17T23:54

2021-02-17T23:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

microsoft corporation

билл гейтс

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс выразил мнение, что в связи с новыми штаммами коронавируса может понадобиться третья доза вакцины."Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина", - заявил Гейтс в интервью телеканалу CBS News.США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация Джо Байдена намерена обеспечить вакцинацию 100 миллионами доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в стране заразились уже свыше 27,7 миллиона человек, скончались почти 490 тысяч.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/geyts-1597727061.html

https://ria.ru/20210216/privivka-1597704894.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, microsoft corporation, билл гейтс, джо байден, сша, в мире