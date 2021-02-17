https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597932823.html

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии, сообщает организация в пресс-релизе. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T23:48

2021-02-17T23:48

2021-02-17T23:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии, сообщает организация в пресс-релизе.В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех перечисленных. Не все ПЦР-тесты могут обнаружить новый штамм.По данным на среду, в Финляндии заболели коронавирусом 51 595 человек, умерли 723 человека.

https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597616770.html

финляндия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, финляндия, в мире