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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии, сообщает организация в пресс-релизе. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T23:48
2021-02-17T23:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии, сообщает организация в пресс-релизе.В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех перечисленных. Не все ПЦР-тесты могут обнаружить новый штамм.По данным на среду, в Финляндии заболели коронавирусом 51 595 человек, умерли 723 человека.
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597616770.html
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коронавирус covid-19, финляндия, в мире

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

23:48 17.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГородская клиническая больница №67 в Москве
Городская клиническая больница №67 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии, сообщает организация в пресс-релизе.

"Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов", - говорится в сообщении Vita Laboratories.

В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех перечисленных. Не все ПЦР-тесты могут обнаружить новый штамм.
По данным на среду, в Финляндии заболели коронавирусом 51 595 человек, умерли 723 человека.
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