https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597914478.html

В Турции смягчат ограничения из-за COVID-19

В Турции смягчат ограничения из-за COVID-19

Ограничительные меры по коронавирусу будут постепенно смягчаться в Турции, начиная с марта, в зависимости от эпидситуации на местах, заявил президент Турции... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:11

2021-02-17T20:11

2021-02-17T20:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу будут постепенно смягчаться в Турции, начиная с марта, в зависимости от эпидситуации на местах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.В Турции действует комендантский час с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает "на вынос".Он добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.По его словам, в Турции от коронавируса уже вакцинировались более 5,5 миллиона человек.

турция

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2021

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коронавирус covid-19, турция, в мире