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В Турции смягчат ограничения из-за COVID-19
В Турции смягчат ограничения из-за COVID-19
Ограничительные меры по коронавирусу будут постепенно смягчаться в Турции, начиная с марта, в зависимости от эпидситуации на местах, заявил президент Турции... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T20:11
2021-02-17T20:11
2021-02-17T20:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу будут постепенно смягчаться в Турции, начиная с марта, в зависимости от эпидситуации на местах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.В Турции действует комендантский час с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает "на вынос".Он добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.По его словам, в Турции от коронавируса уже вакцинировались более 5,5 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, турция, в мире
АНКАРА, 17 фев – РИА Новости.
Ограничительные меры по коронавирусу будут постепенно смягчаться в Турции
, начиная с марта, в зависимости от эпидситуации на местах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.
В Турции действует комендантский час с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Помимо этого, в Турции необходимо везде соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, общепит работает "на вынос".
"С учетом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов, в начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории - высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
Он добавил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.
По его словам, в Турции от коронавируса уже вакцинировались более 5,5 миллиона человек.