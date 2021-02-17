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В России за сутки умерли 467 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 467 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 467 смертей с COVID-19, 59 из них в Москве, за все время умерли 81 446 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:07
2021-02-17T11:07
2021-02-17T11:07
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 467 смертей с COVID-19, 59 из них в Москве, за все время умерли 81 446 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 467 смертей... За весь период по России умерло 81 446 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге — 37, в Подмосковье — 30.
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