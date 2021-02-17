https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597804009.html

В России за сутки умерли 467 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 467 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 467 смертей с COVID-19, 59 из них в Москве, за все время умерли 81 446 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:07

2021-02-17T11:07

2021-02-17T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 467 смертей с COVID-19, 59 из них в Москве, за все время умерли 81 446 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 467 смертей... За весь период по России умерло 81 446 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге — 37, в Подмосковье — 30.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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