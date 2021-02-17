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В Москве выявили 1282 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1282 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 1282, в Санкт-Петербурге выявили 1103 случая, в Подмосковье — 470, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:03
2021-02-17T11:03
2021-02-17T11:03
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еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 1282, в Санкт-Петербурге выявили 1103 случая, в Подмосковье — 470, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1282, 2. Санкт-Петербург - 1103, 3. Московская область - 470", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области — 4, Ненецком автономном округе — 2, Чукотском автономном округе — 1.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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