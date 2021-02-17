https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597802862.html

В Москве выявили 1282 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1282 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 1282, в Санкт-Петербурге выявили 1103 случая, в Подмосковье — 470, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:03

2021-02-17T11:03

2021-02-17T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 1282, в Санкт-Петербурге выявили 1103 случая, в Подмосковье — 470, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1282, 2. Санкт-Петербург - 1103, 3. Московская область - 470", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области — 4, Ненецком автономном округе — 2, Чукотском автономном округе — 1.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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