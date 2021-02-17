https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597802648.html
В России за сутки 17 919 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 919 человек выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 17 919 человек после лечения от COVID-19, за все время - 3 642 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:02
2021-02-17T11:02
2021-02-17T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 17 919 человек после лечения от COVID-19, за все время - 3 642 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Санкт-Петербурге - 2882, в Москве - 2243, в Подмосковье - 755.
https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597793972.html
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество