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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597802648.html
В России за сутки 17 919 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 919 человек выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 17 919 человек после лечения от COVID-19, за все время - 3 642 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:02
2021-02-17T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 17 919 человек после лечения от COVID-19, за все время - 3 642 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Санкт-Петербурге - 2882, в Москве - 2243, в Подмосковье - 755.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 17 919 человек выздоровели от COVID-19

11:02 17.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 17 919 человек после лечения от COVID-19, за все время - 3 642 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 642 582", - говорится в сообщении.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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В частности, в Санкт-Петербурге - 2882, в Москве - 2243, в Подмосковье - 755.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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