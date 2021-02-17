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США продолжат искать пути контроля "Северного потока — 2", заявил эксперт
США продолжат искать пути контроля "Северного потока — 2", заявил эксперт
Соединенные Штаты Америки продолжат искать способы контролировать "Северный поток 2", считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:13
2021-02-17T12:13
россия
цены на нефть
nord stream 2 ag
северный поток — 2
алексей фененко
дания
сша
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат искать способы контролировать "Северный поток 2", считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.Эксперт считает, что для США позиция проигравшей стороны "болезненна вдвойне", так как Америка не раз подчеркивала, что является мировым лидером.Он напомнил, что США уже предложили вариант, при котором американская сторона сможет контролировать перекрытие "Северного потока 2" с помощью "механизма остановки". Предполагается, что этот механизм может быть использован для остановки транзита газа в случае обнаружения "нарушений прав человека" в России.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/sevpotok-1597761184.html
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россия, цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей фененко, дания, сша, в мире

США продолжат искать пути контроля "Северного потока — 2", заявил эксперт

12:13 17.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат искать способы контролировать "Северный поток 2", считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.
"Я не думаю, что они (США) откажутся от своей агрессивной политики по одной простой причине: они уже слишком много сказали о нём (о "Северном потоке") негативного, и теперь любой отказ будет выглядеть как поражение Соединенных Штатов. Невозможно, если вы публично пообещали остановить любой ценой "Северный поток-2", теперь сказать: "Стоп, я передумал". Если вы так говорите, все будут говорить, что вы промахнулись, проиграли и что это – американское поражение", - заявил Фененко РИА Новости.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 21:32
Псаки подтвердила "неизменную" позицию США по "Северному потоку-2"
Эксперт считает, что для США позиция проигравшей стороны "болезненна вдвойне", так как Америка не раз подчеркивала, что является мировым лидером.
"Если американцы окончательно помешать не смогут, то они будут стремиться найти какую-то для себя компромиссную разрядку, чтобы это выглядело так: "Северный поток" достроен, но с большими проблемами для России. И тогда они смогут сказать, что они всё равно победили", - добавил Фененко.
Он напомнил, что США уже предложили вариант, при котором американская сторона сможет контролировать перекрытие "Северного потока 2" с помощью "механизма остановки". Предполагается, что этот механизм может быть использован для остановки транзита газа в случае обнаружения "нарушений прав человека" в России.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 19:33
В Германии назвали "фатальным" отказ от "Северного потока-2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
 
РоссияЦены на нефтьNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Алексей ФененкоДанияСШАВ мире
 
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