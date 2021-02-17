https://ria.ru/20210217/kontrol-1597815689.html

США продолжат искать пути контроля "Северного потока — 2", заявил эксперт

США продолжат искать пути контроля "Северного потока — 2", заявил эксперт

Соединенные Штаты Америки продолжат искать способы контролировать "Северный поток 2", считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:13

2021-02-17T12:13

2021-02-17T12:13

россия

цены на нефть

nord stream 2 ag

северный поток — 2

алексей фененко

дания

сша

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжат искать способы контролировать "Северный поток 2", считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.Эксперт считает, что для США позиция проигравшей стороны "болезненна вдвойне", так как Америка не раз подчеркивала, что является мировым лидером.Он напомнил, что США уже предложили вариант, при котором американская сторона сможет контролировать перекрытие "Северного потока 2" с помощью "механизма остановки". Предполагается, что этот механизм может быть использован для остановки транзита газа в случае обнаружения "нарушений прав человека" в России.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/sevpotok-1597761184.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/sevpotok-1597750013.html

россия

дания

сша

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россия, цены на нефть, nord stream 2 ag, северный поток — 2, алексей фененко, дания, сша, в мире