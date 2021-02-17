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Путин попросил Госдуму держать под контролем вопросы, требующие внимания
Путин попросил Госдуму держать под контролем вопросы, требующие внимания
Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:34
2021-02-17T11:34
2021-02-17T11:40
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые конституционные гарантии стали стимулом развития демографии, здравоохранения, образования и других сфер."Прошу и дальше держать под особым контролем все, что считается приоритетным. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни на деле все сработало, как задумано, чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и главное - практику их применения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций, которая проходила в формате видеоконференции.Он поблагодарил депутатов всех фракций за работу, отметив, что несмотря на пандемию коронавируса, она продолжалась."Я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе. Вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью", - сказал президент.
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
попросил руководителей фракций Госдумы
держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые конституционные гарантии стали стимулом развития демографии, здравоохранения, образования и других сфер.
"Прошу и дальше держать под особым контролем все, что считается приоритетным. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни на деле все сработало, как задумано, чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и главное - практику их применения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций, которая проходила в формате видеоконференции.
Он поблагодарил депутатов всех фракций за работу, отметив, что несмотря на пандемию коронавируса, она продолжалась.
"Я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе. Вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью", - сказал президент.