Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/kontrol-1597809062.html
Путин попросил Госдуму держать под контролем вопросы, требующие внимания
Путин попросил Госдуму держать под контролем вопросы, требующие внимания
Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:34
2021-02-17T11:40
россия
госдума рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809371_0:287:3001:1975_1920x0_80_0_0_4c2ad957a353efe94dc01fc455e9ddf5.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые конституционные гарантии стали стимулом развития демографии, здравоохранения, образования и других сфер."Прошу и дальше держать под особым контролем все, что считается приоритетным. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни на деле все сработало, как задумано, чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и главное - практику их применения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций, которая проходила в формате видеоконференции.Он поблагодарил депутатов всех фракций за работу, отметив, что несмотря на пандемию коронавируса, она продолжалась."Я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе. Вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью", - сказал президент.
https://ria.ru/20210127/tseny-1594781499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df6b6cdab72e2a505a5de96266805d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, владимир путин, политика

Путин попросил Госдуму держать под контролем вопросы, требующие внимания

11:34 17.02.2021 (обновлено: 11:40 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые конституционные гарантии стали стимулом развития демографии, здравоохранения, образования и других сфер.
"Прошу и дальше держать под особым контролем все, что считается приоритетным. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни на деле все сработало, как задумано, чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и главное - практику их применения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций, которая проходила в формате видеоконференции.
Он поблагодарил депутатов всех фракций за работу, отметив, что несмотря на пандемию коронавируса, она продолжалась.
"Я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе. Вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью", - сказал президент.
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Газпрома А. Миллером - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 13:42
Путин контролирует выполнение поручения по контролю цен, заявил Песков
 
РоссияГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
Лента новостейМолния