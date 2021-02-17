https://ria.ru/20210217/kontrol-1597809062.html

Путин попросил Госдуму держать под контролем вопросы, требующие внимания

Путин попросил Госдуму держать под контролем вопросы, требующие внимания

Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:34

2021-02-17T11:34

2021-02-17T11:40

россия

госдума рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809371_0:287:3001:1975_1920x0_80_0_0_4c2ad957a353efe94dc01fc455e9ddf5.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы держать под особым контролем вопросы, требующие пристального внимания, чтобы новые конституционные гарантии стали стимулом развития демографии, здравоохранения, образования и других сфер."Прошу и дальше держать под особым контролем все, что считается приоритетным. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни на деле все сработало, как задумано, чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и главное - практику их применения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций, которая проходила в формате видеоконференции.Он поблагодарил депутатов всех фракций за работу, отметив, что несмотря на пандемию коронавируса, она продолжалась."Я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе. Вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью", - сказал президент.

https://ria.ru/20210127/tseny-1594781499.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, политика