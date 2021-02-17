https://ria.ru/20210217/konferentsiya-1597908449.html

ДНР предложила провести конференцию по выполнению Минских соглашений

ДНР предложила провести конференцию по выполнению Минских соглашений

Представители Донбасса на заседании контактной группы предложили провести конференцию о выполнении минских соглашений, полпред России Борис Грызлов надеется,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:32

2021-02-17T19:32

2021-02-17T19:37

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

донбасс

борис грызлов

донецк (донецкая область)

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представители Донбасса на заседании контактной группы предложили провести конференцию о выполнении минских соглашений, полпред России Борис Грызлов надеется, что в ней примут участие представители государств-членов ООН и международных организаций.По его словам, "такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта".

https://ria.ru/20210214/donbass-1597453146.html

https://ria.ru/20210216/put-1597721985.html

донецкая народная республика

донбасс

донецк (донецкая область)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, донецк (донецкая область), в мире