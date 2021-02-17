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ДНР предложила провести конференцию по выполнению Минских соглашений
ДНР предложила провести конференцию по выполнению Минских соглашений
Представители Донбасса на заседании контактной группы предложили провести конференцию о выполнении минских соглашений, полпред России Борис Грызлов надеется,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:32
2021-02-17T19:37
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
борис грызлов
донецк (донецкая область)
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представители Донбасса на заседании контактной группы предложили провести конференцию о выполнении минских соглашений, полпред России Борис Грызлов надеется, что в ней примут участие представители государств-членов ООН и международных организаций.По его словам, "такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта".
https://ria.ru/20210214/donbass-1597453146.html
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донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс, борис грызлов, донецк (донецкая область), в мире

ДНР предложила провести конференцию по выполнению Минских соглашений

19:32 17.02.2021 (обновлено: 19:37 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представители Донбасса на заседании контактной группы предложили провести конференцию о выполнении минских соглашений, полпред России Борис Грызлов надеется, что в ней примут участие представители государств-членов ООН и международных организаций.

"Сегодня представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции "О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе". Идея конференции, безусловно, важна", - заявил Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы.

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По его словам, "такое мероприятие способствовало бы формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта".

"Надеемся, что проведение конференции будет поддержано и в ней примут участие представители государств-членов ООН, международных организаций", - отметил он.

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