https://ria.ru/20210217/kofein-1597802387.html
Кофеин уменьшает размер мозга, выяснили ученые
Кофеин уменьшает размер мозга, выяснили ученые
Исследователи из Базельского университета выяснили, как регулярное потребление кофеина влияет на серое вещество мозга. Результаты эксперимента опубликованы в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:01
2021-02-17T11:01
2021-02-17T14:53
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_0:413:6016:3797_1920x0_80_0_0_11c54454a81be116a55d1f270c2cfc01.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Исследователи из Базельского университета выяснили, как регулярное потребление кофеина влияет на серое вещество мозга. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cerebral Cortex.В исследовании участвовали 20 молодых людей, регулярно пьющих кофе. Эксперимент делился на два десятидневных этапа. На первом все получали таблетки с кофеином, на втором — с плацебо. По итогам каждого отрезка времени ученые изучали объем серого вещества испытуемых и качество их сна.Глубина сна участников была одинаковой все 20 дней, на втором этапе объем серого вещества увеличивался. Различие было особенно заметно в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп — область мозга, отвечающую за консолидацию памяти.Эксперты заключили, что после десяти дней воздержания от кофе мозговые ткани молодых людей восстановились.
https://ria.ru/20210214/kofe-1597420393.html
https://rsport.ria.ru/20210209/kofe-1596582465.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148818/29/1488182916_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_53c0784be7e525cf426b90df9606622d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Исследователи из Базельского университета выяснили, как регулярное потребление кофеина влияет на серое вещество мозга. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cerebral Cortex
.
В исследовании участвовали 20 молодых людей, регулярно пьющих кофе.
Эксперимент делился на два десятидневных этапа. На первом все получали таблетки с кофеином, на втором — с плацебо. По итогам каждого отрезка времени ученые изучали объем серого вещества испытуемых и качество их сна.
Глубина сна участников была одинаковой все 20 дней, на втором этапе объем серого вещества увеличивался. Различие было особенно заметно в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп — область мозга, отвечающую за консолидацию памяти.
"Результаты исследования не говорят о негативном влиянии кофеина на мозг. Но очевидно, что при ежедневном потреблении он воздействует на когнитивные функции", —
заявила профессор Кэролин Рейчерт.
Эксперты заключили, что после десяти дней воздержания от кофе мозговые ткани молодых людей восстановились.