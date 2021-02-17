https://ria.ru/20210217/kofein-1597802387.html

Кофеин уменьшает размер мозга, выяснили ученые

Кофеин уменьшает размер мозга, выяснили ученые

Исследователи из Базельского университета выяснили, как регулярное потребление кофеина влияет на серое вещество мозга. Результаты эксперимента опубликованы в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:01

2021-02-17T11:01

2021-02-17T14:53

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Исследователи из Базельского университета выяснили, как регулярное потребление кофеина влияет на серое вещество мозга. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cerebral Cortex.В исследовании участвовали 20 молодых людей, регулярно пьющих кофе. Эксперимент делился на два десятидневных этапа. На первом все получали таблетки с кофеином, на втором — с плацебо. По итогам каждого отрезка времени ученые изучали объем серого вещества испытуемых и качество их сна.Глубина сна участников была одинаковой все 20 дней, на втором этапе объем серого вещества увеличивался. Различие было особенно заметно в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп — область мозга, отвечающую за консолидацию памяти.Эксперты заключили, что после десяти дней воздержания от кофе мозговые ткани молодых людей восстановились.

https://ria.ru/20210214/kofe-1597420393.html

https://rsport.ria.ru/20210209/kofe-1596582465.html

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