https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html

США обвинили хакера "российского происхождения" в кибератаке

США обвинили хакера "российского происхождения" в кибератаке

Белый дом считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто "российского происхождения", заявила в среду журналистам замсоветника... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:23

2021-02-17T21:23

2021-02-17T21:36

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Белый дом считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто "российского происхождения", заявила в среду журналистам замсоветника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер.По ее словам, жертвами действий злоумышленников стали девять федеральных ведомств и около 100 компаний. Нюбергер не исключила, что это число может возрасти. Расследование продолжается, власти исходят из того, что на него может уйти несколько месяцев, добавила она.

https://ria.ru/20210216/kiberataki-1597679350.html

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сша, в мире