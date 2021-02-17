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США обвинили хакера "российского происхождения" в кибератаке
США обвинили хакера "российского происхождения" в кибератаке
Белый дом считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто "российского происхождения", заявила в среду журналистам замсоветника... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:23
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Белый дом считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто "российского происхождения", заявила в среду журналистам замсоветника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер.По ее словам, жертвами действий злоумышленников стали девять федеральных ведомств и около 100 компаний. Нюбергер не исключила, что это число может возрасти. Расследование продолжается, власти исходят из того, что на него может уйти несколько месяцев, добавила она.
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сша, в мире

США обвинили хакера "российского происхождения" в кибератаке

21:23 17.02.2021 (обновлено: 21:36 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Белый дом считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто "российского происхождения", заявила в среду журналистам замсоветника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Разведывательное сообщество выясняет, кто несет ответственность за это. Пока этот этап не завершен, я использую формулировку, которую мы использовали ранее: ответствен продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения", - сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 13:47
В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
По ее словам, жертвами действий злоумышленников стали девять федеральных ведомств и около 100 компаний. Нюбергер не исключила, что это число может возрасти. Расследование продолжается, власти исходят из того, что на него может уйти несколько месяцев, добавила она.
 
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