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Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T05:10
2021-02-17T05:10
россия
москва
group-ib
технологии
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации, сообщили РИА Новости эксперты.Решения о блокировке счета кредитные организации принимают в основном в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.Также, по ее словам, счет может быть заблокирован, если кредитная организация "видит какое-то нетипичное назначение платежа". "У нас был случай блокировки счета, когда человеку просто произвели выплату страхового возмещения от зарубежной страховой компании", - рассказала эксперт."На нашей практике, чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно создавшимся юридическим лицам", - добавил партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Дмитрий Сурков.Однако есть случаи, когда банки блокируют карты клиента не потому, что подозревают его в противоправных действиях, а для того, чтобы предотвратить хищение его средств после утечки данных. "В случае масштабных утечек персональной информации клиентов банк, как правило, принимает решение о перевыпуске карт. Вам также необходимо будет сменить пароли в мобильном банкинге на всех устройствах", - отметил специалист по информационной безопасности Group-IB Сергей Золотухин.
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россия, москва, group-ib, технологии, общество

Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента

05:10 17.02.2021
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации, сообщили РИА Новости эксперты.
Решения о блокировке счета кредитные организации принимают в основном в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.
Также, по ее словам, счет может быть заблокирован, если кредитная организация "видит какое-то нетипичное назначение платежа". "У нас был случай блокировки счета, когда человеку просто произвели выплату страхового возмещения от зарубежной страховой компании", - рассказала эксперт.
"На нашей практике, чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно создавшимся юридическим лицам", - добавил партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Дмитрий Сурков.
Однако есть случаи, когда банки блокируют карты клиента не потому, что подозревают его в противоправных действиях, а для того, чтобы предотвратить хищение его средств после утечки данных. "В случае масштабных утечек персональной информации клиентов банк, как правило, принимает решение о перевыпуске карт. Вам также необходимо будет сменить пароли в мобильном банкинге на всех устройствах", - отметил специалист по информационной безопасности Group-IB Сергей Золотухин.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 06:09
Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
 
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