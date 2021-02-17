https://ria.ru/20210217/karta-1597775423.html
Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T05:10
2021-02-17T05:10
2021-02-17T05:10
россия
москва
group-ib
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации, сообщили РИА Новости эксперты.Решения о блокировке счета кредитные организации принимают в основном в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.Также, по ее словам, счет может быть заблокирован, если кредитная организация "видит какое-то нетипичное назначение платежа". "У нас был случай блокировки счета, когда человеку просто произвели выплату страхового возмещения от зарубежной страховой компании", - рассказала эксперт."На нашей практике, чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно создавшимся юридическим лицам", - добавил партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Дмитрий Сурков.Однако есть случаи, когда банки блокируют карты клиента не потому, что подозревают его в противоправных действиях, а для того, чтобы предотвратить хищение его средств после утечки данных. "В случае масштабных утечек персональной информации клиентов банк, как правило, принимает решение о перевыпуске карт. Вам также необходимо будет сменить пароли в мобильном банкинге на всех устройствах", - отметил специалист по информационной безопасности Group-IB Сергей Золотухин.
https://ria.ru/20210210/karta-1596760916.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, group-ib, технологии, общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации, сообщили РИА Новости эксперты.
Решения о блокировке счета кредитные организации принимают в основном в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки могут заподозрить клиента в противоправных действиях, если ему часто приходят суммы свыше 200 тысяч рублей с разных расчетных счетов, и он тут же их обналичивает, рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.
Также, по ее словам, счет может быть заблокирован, если кредитная организация "видит какое-то нетипичное назначение платежа". "У нас был случай блокировки счета, когда человеку просто произвели выплату страхового возмещения от зарубежной страховой компании", - рассказала эксперт.
"На нашей практике, чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно создавшимся юридическим лицам", - добавил партнер адвокатского бюро Москвы
"Щеглов и партнеры", адвокат Дмитрий Сурков.
Однако есть случаи, когда банки блокируют карты клиента не потому, что подозревают его в противоправных действиях, а для того, чтобы предотвратить хищение его средств после утечки данных. "В случае масштабных утечек персональной информации клиентов банк, как правило, принимает решение о перевыпуске карт. Вам также необходимо будет сменить пароли в мобильном банкинге на всех устройствах", - отметил специалист по информационной безопасности Group-IB
Сергей Золотухин.