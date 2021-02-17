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Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России
Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, хотел бы и дальше работать в России. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:36
2021-02-17T17:36
россия
майкл калви
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, хотел бы и дальше работать в России.Калви был задержан в феврале 2019 года и помещен под стражу, в апреле его перевели под домашний арест. В ноябре 2020 года Верховный суд РФ смягчил меру пресечения на запрет определенных действий.Американец отметил, что на днях исполнилось ровно два года с начала "этого беспочвенного уголовного дела, в котором нет ни потерпевших, ни состава преступления, ни каких-либо доказательств"."Эти два года я и мои ни в чем не виновные коллеги потеряли возможность полноценно работать, потеряли драгоценное время жизни. Мы с нетерпением ждем продолжения слушаний по существу и скорейшего завершения процесса, для того чтобы вернуться к тому, что мы делаем лучше всего – инвестировать в российские компании", - добавил Калви.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
https://ria.ru/20210217/kalvi-1597878044.html
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россия, майкл калви, следственный комитет россии (ск рф), москва

Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России

17:36 17.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Baring Vostok Майкл Калви в суде
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, хотел бы и дальше работать в России.
"Есть желание продолжать работать в России и заниматься инвестициями, но все будет зависеть от исхода этого процесса", - заявил он журналистам после заседания Мещанского суда Москве, где он давал показания.
Калви был задержан в феврале 2019 года и помещен под стражу, в апреле его перевели под домашний арест. В ноябре 2020 года Верховный суд РФ смягчил меру пресечения на запрет определенных действий.
Американец отметил, что на днях исполнилось ровно два года с начала "этого беспочвенного уголовного дела, в котором нет ни потерпевших, ни состава преступления, ни каких-либо доказательств".
"Эти два года я и мои ни в чем не виновные коллеги потеряли возможность полноценно работать, потеряли драгоценное время жизни. Мы с нетерпением ждем продолжения слушаний по существу и скорейшего завершения процесса, для того чтобы вернуться к тому, что мы делаем лучше всего – инвестировать в российские компании", - добавил Калви.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка Восточный, выходит из здания Мещанского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 16:48
Калви рассказал историю кредитов, которые обвинение считает растратой
 
РоссияМайкл КалвиСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
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