https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html

Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России

Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, хотел бы и дальше работать в России. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:36

2021-02-17T17:36

2021-02-17T17:36

россия

майкл калви

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, хотел бы и дальше работать в России.Калви был задержан в феврале 2019 года и помещен под стражу, в апреле его перевели под домашний арест. В ноябре 2020 года Верховный суд РФ смягчил меру пресечения на запрет определенных действий.Американец отметил, что на днях исполнилось ровно два года с начала "этого беспочвенного уголовного дела, в котором нет ни потерпевших, ни состава преступления, ни каких-либо доказательств"."Эти два года я и мои ни в чем не виновные коллеги потеряли возможность полноценно работать, потеряли драгоценное время жизни. Мы с нетерпением ждем продолжения слушаний по существу и скорейшего завершения процесса, для того чтобы вернуться к тому, что мы делаем лучше всего – инвестировать в российские компании", - добавил Калви.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597878044.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл калви, следственный комитет россии (ск рф), москва