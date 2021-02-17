https://ria.ru/20210217/ispaniya-1597925207.html
В Испании проходят акции в поддержку арестованного рэпера
В Испании проходят акции в поддержку арестованного рэпера
В Мадриде и ряде других городов Испании вечером в среду проходят акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:02
2021-02-17T22:02
2021-02-17T23:04
пабло асель
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МАДРИД, 17 фев - РИА Новости, Елена Шестернина. В Мадриде и ряде других городов Испании вечером в среду проходят акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.На центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль собрались несколько сот человек. Они скандируют лозунги с требованием освободить Аселя.Другой участник по имени Начо также называет приговор рэперу "несправедливым" и "попранием свободы слова". Что касается возможности пересмотра законодательства, о котором в последнее время активно говорят в правительстве, то, по его мнению, это "произойдёт, когда надо будет готовиться к выборам, сейчас никаких перемен не будет".Площадь со всех сторон оцеплена полицией. По оценкам стражей правопорядка, на митинг собрались около полусотни человек.В среду митинги проходят и в других городах страны.Акции протеста, которые состоялись накануне, закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродован фасад полицейского участка. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули. Столкновения с полицией также произошли в Валенсии.В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
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пабло асель, хавьер бардем, мадрид (город), педро альмодовар, испания, в мире
МАДРИД, 17 фев - РИА Новости, Елена Шестернина.
В Мадриде
и ряде других городов Испании
вечером в среду проходят акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
На центральной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль собрались несколько сот человек. Они скандируют лозунги с требованием освободить Аселя.
"Я сюда пришёл, потому что считаю несправедливым, что этого парня посадили. Я читал его твиты и слушал песни, я с ними не согласен, но за это сажать нельзя. Завтра они могут прийти за кем угодно", - говорит РИА Новости один из участников акции по имени Густаво.
Другой участник по имени Начо также называет приговор рэперу "несправедливым" и "попранием свободы слова". Что касается возможности пересмотра законодательства, о котором в последнее время активно говорят в правительстве, то, по его мнению, это "произойдёт, когда надо будет готовиться к выборам, сейчас никаких перемен не будет".
Площадь со всех сторон оцеплена полицией. По оценкам стражей правопорядка, на митинг собрались около полусотни человек.
В среду митинги проходят и в других городах страны.
Акции протеста, которые состоялись накануне, закончились беспорядками. Пострадали несколько десятков человек, 18 были задержаны. В Барселоне
, Жироне
, Льейде, Вике, Реусе радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами, били витрины. В Вике изуродован фасад полицейского участка. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули. Столкновения с полицией также произошли в Валенсии
.
В 2015 году Аселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Обвинения по части терроризма были вызваны упоминаниями в текстах Аселя организации GRAPO, внесенной в список террористических организаций не только в Испании, но и в ЕС и США
. Жертвами созданной в 1975 году леворадикальной группировки стали несколько десятков человек.
Рэпер был приговорен к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге, он должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками.
Сотни известных деятелей культуры, в том числе режиссер Педро Альмодовар
и актер Хавьер Бардем
, подписали манифест в его поддержку. Правительство Испании на прошлой неделе заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.