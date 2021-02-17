https://ria.ru/20210217/ishaev-1597850202.html

Суд приговорил экс-губернатора Ишаева к пяти годам условно

Суд приговорил экс-губернатора Ишаева к пяти годам условно

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате, к пяти годам условно, передает корреспондент... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:54

2021-02-17T14:54

2021-02-17T16:44

виктор ишаев

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате, к пяти годам условно, передает корреспондент РИА Новости.Второй фигурант дела, бывший гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, тоже получил условный срок: три года и 400 тысяч рублей штрафа.Следствие просило для Ишаева семь лет колонии, а для Кондратова — четыре года.Кроме того, суд частично удовлетворил иск "Роснефти", взыскав с фигурантов 7,53 миллиона рублей. Компания при этом требовала 23 миллиона.Подсудимых признали виновными в растрате семи с половиной миллионов рублей. Как установило следствие, с 2014 по 2017 год губернатор, пользуясь служебным положением, помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, а Кондратов с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс".Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, затем был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, а с 2013 по 2018 год — вице-президентом "Роснефти".

https://ria.ru/20210213/rastrata-1597328574.html

хабаровский край

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Суд выносит приговор Ишаеву Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев узнает, что получил условный срок (обвинение требовало дать ему 7 лет колонии). 2021-02-17T14:54 true PT0M52S

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виктор ишаев, хабаровский край, происшествия