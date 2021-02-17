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Суд приговорил экс-губернатора Ишаева к пяти годам условно
Суд приговорил экс-губернатора Ишаева к пяти годам условно
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате, к пяти годам условно, передает корреспондент... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:54
2021-02-17T16:44
виктор ишаев
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате, к пяти годам условно, передает корреспондент РИА Новости.Второй фигурант дела, бывший гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, тоже получил условный срок: три года и 400 тысяч рублей штрафа.Следствие просило для Ишаева семь лет колонии, а для Кондратова — четыре года.Кроме того, суд частично удовлетворил иск "Роснефти", взыскав с фигурантов 7,53 миллиона рублей. Компания при этом требовала 23 миллиона.Подсудимых признали виновными в растрате семи с половиной миллионов рублей. Как установило следствие, с 2014 по 2017 год губернатор, пользуясь служебным положением, помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, а Кондратов с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс".Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, затем был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, а с 2013 по 2018 год — вице-президентом "Роснефти".
https://ria.ru/20210213/rastrata-1597328574.html
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Суд выносит приговор Ишаеву
Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев узнает, что получил условный срок (обвинение требовало дать ему 7 лет колонии).
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виктор ишаев, хабаровский край, происшествия

Суд приговорил экс-губернатора Ишаева к пяти годам условно

14:54 17.02.2021 (обновлено: 16:44 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате, к пяти годам условно, передает корреспондент РИА Новости.

"Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей <…> срок считать условным", — огласила решение судья Лариса Семенова.

Второй фигурант дела, бывший гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов, тоже получил условный срок: три года и 400 тысяч рублей штрафа.
Следствие просило для Ишаева семь лет колонии, а для Кондратова — четыре года.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск "Роснефти", взыскав с фигурантов 7,53 миллиона рублей. Компания при этом требовала 23 миллиона.
Подсудимых признали виновными в растрате семи с половиной миллионов рублей. Как установило следствие, с 2014 по 2017 год губернатор, пользуясь служебным положением, помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, а Кондратов с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс".
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, затем был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, а с 2013 по 2018 год — вице-президентом "Роснефти".
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 13:38
Председателя общества инвалидов в Кузбассе будут судить за растрату
 
Виктор ИшаевХабаровский крайПроисшествия
 
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