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Эксперт уточнил, как нужно регулировать деятельность западных IT-компаний
Эксперт уточнил, как нужно регулировать деятельность западных IT-компаний
Деятельность западных IT-компаний в России нужно регулировать с помощью специального госоргана, прокомментировал РИА Новости руководитель проекта "Отдел... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:41
2021-02-17T16:41
россия
сша
технологии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Деятельность западных IT-компаний в России нужно регулировать с помощью специального госоргана, прокомментировал РИА Новости руководитель проекта "Отдел спецразработок" в "Технопарке Санкт-Петербурга", эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал в интервью РИА Новости, что Москва не исключает возможной коррекции законодательства в сфере IT в связи с действиями западных компаний на фоне недавних незаконных протестных акций."Проблема (необходимости корректировки законодательства - Прим. ред.) существует и нарастает, рано или поздно она будет определенна в качестве одной из самых ведущих. Почему? Мы находимся в переходном обществе, на переходном на пути от индустриального к информационному, когда основной ценностью будет являться именно информация. Те организации, те лица, которы будут этой информацией обладать, будут являться лидерами рынка, лидерами отрасли и будут зарабатывать наибольший капитал", - сказал Бедеров.По его словам, "у третьих лиц, у граждан, у избирателей появляется мнение, которого они, может быть, не придерживаются на самом деле, и в конечном итоге за счет этого корпорации формируют саму политику"."Сегодня корпорации могут определять мнение и формировать мнение большинства в нужных для себя или для своих заказчиков целях. Делают это они через те информационные возможности, которые у них есть. Они формируют повестку дня конкретному пользователю и навязывают ему. Мы это видим на примере (экс-президента США Дональда - Прим. ред.) Трампа. При желании корпорации сегодня удаляют политического лидера из социальных сетей, нивелируют всю его информационную поддержку, передают пользователю тот контент, который выгоден именно им и их заказчикам", - заключил Бедеров.
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россия, сша, технологии

Эксперт уточнил, как нужно регулировать деятельность западных IT-компаний

16:41 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Деятельность западных IT-компаний в России нужно регулировать с помощью специального госоргана, прокомментировал РИА Новости руководитель проекта "Отдел спецразработок" в "Технопарке Санкт-Петербурга", эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал в интервью РИА Новости, что Москва не исключает возможной коррекции законодательства в сфере IT в связи с действиями западных компаний на фоне недавних незаконных протестных акций.
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"Проблема (необходимости корректировки законодательства - Прим. ред.) существует и нарастает, рано или поздно она будет определенна в качестве одной из самых ведущих. Почему? Мы находимся в переходном обществе, на переходном на пути от индустриального к информационному, когда основной ценностью будет являться именно информация. Те организации, те лица, которы будут этой информацией обладать, будут являться лидерами рынка, лидерами отрасли и будут зарабатывать наибольший капитал", - сказал Бедеров.
По его словам, "у третьих лиц, у граждан, у избирателей появляется мнение, которого они, может быть, не придерживаются на самом деле, и в конечном итоге за счет этого корпорации формируют саму политику".
"Нужно сформировать четкие правила игры, нужно создавать государственные органы, которые бы следили за деятельностью корпораций и могли регулировать их действия: проверять их, контролировать, какой контент получает каждый пользователь и на основании чего он его получает", - считает специалист.
"Сегодня корпорации могут определять мнение и формировать мнение большинства в нужных для себя или для своих заказчиков целях. Делают это они через те информационные возможности, которые у них есть. Они формируют повестку дня конкретному пользователю и навязывают ему. Мы это видим на примере (экс-президента США Дональда - Прим. ред.) Трампа. При желании корпорации сегодня удаляют политического лидера из социальных сетей, нивелируют всю его информационную поддержку, передают пользователю тот контент, который выгоден именно им и их заказчикам", - заключил Бедеров.
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