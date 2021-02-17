https://ria.ru/20210217/internet-1597876455.html

Эксперт уточнил, как нужно регулировать деятельность западных IT-компаний

Эксперт уточнил, как нужно регулировать деятельность западных IT-компаний

Деятельность западных IT-компаний в России нужно регулировать с помощью специального госоргана, прокомментировал РИА Новости руководитель проекта "Отдел... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:41

2021-02-17T16:41

2021-02-17T16:41

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сша

технологии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Деятельность западных IT-компаний в России нужно регулировать с помощью специального госоргана, прокомментировал РИА Новости руководитель проекта "Отдел спецразработок" в "Технопарке Санкт-Петербурга", эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал в интервью РИА Новости, что Москва не исключает возможной коррекции законодательства в сфере IT в связи с действиями западных компаний на фоне недавних незаконных протестных акций."Проблема (необходимости корректировки законодательства - Прим. ред.) существует и нарастает, рано или поздно она будет определенна в качестве одной из самых ведущих. Почему? Мы находимся в переходном обществе, на переходном на пути от индустриального к информационному, когда основной ценностью будет являться именно информация. Те организации, те лица, которы будут этой информацией обладать, будут являться лидерами рынка, лидерами отрасли и будут зарабатывать наибольший капитал", - сказал Бедеров.По его словам, "у третьих лиц, у граждан, у избирателей появляется мнение, которого они, может быть, не придерживаются на самом деле, и в конечном итоге за счет этого корпорации формируют саму политику"."Сегодня корпорации могут определять мнение и формировать мнение большинства в нужных для себя или для своих заказчиков целях. Делают это они через те информационные возможности, которые у них есть. Они формируют повестку дня конкретному пользователю и навязывают ему. Мы это видим на примере (экс-президента США Дональда - Прим. ред.) Трампа. При желании корпорации сегодня удаляют политического лидера из социальных сетей, нивелируют всю его информационную поддержку, передают пользователю тот контент, который выгоден именно им и их заказчикам", - заключил Бедеров.

https://ria.ru/20210217/internet-1597808141.html

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россия, сша, технологии