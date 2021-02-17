https://ria.ru/20210217/internet-1597808141.html

Путин назвал работу иностранных IT-компаний вызовом для России

Путин назвал работу иностранных IT-компаний вызовом для России

Владимир Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:29

2021-02-17T11:29

2021-02-17T12:45

россия

владимир путин

сша

технологии

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России."Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. <...> Если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными", — сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.Он призвал парламентариев подумать об этом заранее.В начале января Twitter навсегда заблокировал доступ на тот момент действующего президента США Дональда Трампа к своей платформе. До этого компания уже закрывала аккаунт американского лидера, но после захвата Капитолия его сторонниками сделала запрет постоянным — во избежание дальнейшего "подстрекательства к насилию". Также профили Трампа временно деактивировали Facebook и Instagram.Противники такого подхода называют блокировку цензурой по политическому принципу, нарушением свободы слова и ограничением прав граждан на получение информации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/sotsseti-1592516256.html

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2021

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россия, владимир путин, сша, технологии