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Путин назвал работу иностранных IT-компаний вызовом для России
Путин назвал работу иностранных IT-компаний вызовом для России
Владимир Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:29
2021-02-17T12:45
россия
владимир путин
сша
технологии
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России."Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. &lt;...&gt; Если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными", — сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.Он призвал парламентариев подумать об этом заранее.В начале января Twitter навсегда заблокировал доступ на тот момент действующего президента США Дональда Трампа к своей платформе. До этого компания уже закрывала аккаунт американского лидера, но после захвата Капитолия его сторонниками сделала запрет постоянным — во избежание дальнейшего "подстрекательства к насилию". Также профили Трампа временно деактивировали Facebook и Instagram.Противники такого подхода называют блокировку цензурой по политическому принципу, нарушением свободы слова и ограничением прав граждан на получение информации.
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россия, владимир путин, сша, технологии

Путин назвал работу иностранных IT-компаний вызовом для России

11:29 17.02.2021 (обновлено: 12:45 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России.
"Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. <...> Если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными", — сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.
Он призвал парламентариев подумать об этом заранее.
В начале января Twitter навсегда заблокировал доступ на тот момент действующего президента США Дональда Трампа к своей платформе. До этого компания уже закрывала аккаунт американского лидера, но после захвата Капитолия его сторонниками сделала запрет постоянным — во избежание дальнейшего "подстрекательства к насилию". Также профили Трампа временно деактивировали Facebook и Instagram.
Противники такого подхода называют блокировку цензурой по политическому принципу, нарушением свободы слова и ограничением прав граждан на получение информации.
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