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Путин назвал работу иностранных IT-компаний вызовом для России
Путин назвал работу иностранных IT-компаний вызовом для России
Владимир Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:29
2021-02-17T11:29
2021-02-17T12:45
россия
владимир путин
сша
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России."Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. <...> Если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными", — сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.Он призвал парламентариев подумать об этом заранее.В начале января Twitter навсегда заблокировал доступ на тот момент действующего президента США Дональда Трампа к своей платформе. До этого компания уже закрывала аккаунт американского лидера, но после захвата Капитолия его сторонниками сделала запрет постоянным — во избежание дальнейшего "подстрекательства к насилию". Также профили Трампа временно деактивировали Facebook и Instagram.Противники такого подхода называют блокировку цензурой по политическому принципу, нарушением свободы слова и ограничением прав граждан на получение информации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, технологии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин
назвал деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ серьезным вызовом для России
.
"Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. <...> Если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными", — сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.
Он призвал парламентариев подумать об этом заранее.
В начале января Twitter навсегда заблокировал доступ на тот момент действующего президента США Дональда Трампа к своей платформе. До этого компания уже закрывала аккаунт американского лидера, но после захвата Капитолия
его сторонниками сделала запрет постоянным — во избежание дальнейшего "подстрекательства к насилию". Также профили Трампа временно деактивировали Facebook и Instagram.
Противники такого подхода называют блокировку цензурой по политическому принципу, нарушением свободы слова и ограничением прав граждан на получение информации.