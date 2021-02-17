https://ria.ru/20210217/inoagenty-1597803288.html
СФ одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагентов
СФ одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагентов
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иноагентами - он... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:04
2021-02-17T11:04
2021-02-17T11:07
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иноагентами - он предусматривает, в частности, санкции за упоминание иноагентов без специальной метки для СМИ до 500 тысяч рублей.Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ.Распространение в СМИ и в сообщениях СМИ в интернете информации о НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией, для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией.Также НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом: штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.При этом закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 миллионов рублей.Предполагается, что закон вступает в силу с 1 марта.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210216/shtrafy-1597684325.html
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россия, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду на заседании закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иноагентами - он предусматривает, в частности, санкции за упоминание иноагентов без специальной метки для СМИ до 500 тысяч рублей.
Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ
.
Распространение в СМИ и в сообщениях СМИ в интернете информации о НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки, будет грозить штрафом для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией, для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией.
Также НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом: штраф для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.
При этом закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 миллионов рублей.
Предполагается, что закон вступает в силу с 1 марта.
Закон поступает на подпись президенту.