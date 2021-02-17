https://ria.ru/20210217/impichment-1597784563.html

Американские эксперты объяснили, почему обесценился инструмент импичмента

Американские эксперты объяснили, почему обесценился инструмент импичмента

Инструмент импичмента как таковой после двух безуспешных попыток вынесения его экс-президенту США Дональду Трампу обесценился, считают американские эксперты,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:18

2021-02-17T09:18

2021-02-17T09:18

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593477466_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7be9c635bfd5527dbc94a5816f870e7a.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости, Михаил Тургиев. Инструмент импичмента как таковой после двух безуспешных попыток вынесения его экс-президенту США Дональду Трампу обесценился, считают американские эксперты, опрошенные РИА Новости.Трампу за время его правления палата представителей с демократическим большинством дважды объявляла импичмент, однако оба раза он ожидаемо проваливался в сенате, где не мог набрать двух третей голосов.Театр с последствиями"Суд был настоящим политическим театром… Шансов, что республиканцы в сенате вынесут обвинительное решение при любых обстоятельствах, не было, однако спешка без выстраивания надежного юридического и конституционного дела не была на пользу. В конечном счете все хорошие юридические аргументы палаты представителей были погребены под гневом, который стал центральной частью их обвинения… Процесс импичмента был превращен в банальность и вышел бессильным", - сказал РИА Новости профессор политологии Университета Миннесоты Дэвид Шульц.По его словам, обвинение сделало упор на эмоциональной составляющей в угоду своим избирателям. С учетом того что заранее было понятно, что республиканцы в сенате не поддержат импичмент, спешка без выстраивания надежного юридического дела не пошла на пользу, считает он."Кроме того, после оправдания сенатом при соотношении 57 против 43 голосов по обвинениям в разжигании мятежа против власти мы конституционно остались с вопросом: что же тогда является заслуживающим импичмента преступлением, чтобы оно было достаточно серьезно для обвинительного приговора и возможного отстранения президента от должности? В результате этого провалившегося импичмента этот инструмент контроля и вынесения наказания за злоупотребление президентской властью можно считать мертвым", - сказал Шульц.Две попытки вынесения импичмента Трампу без единого шанса на успех каждой из них тоже нанесли ущерб институту импичмента, уверен он."Краткосрочные партийные интересы, гнев или мнимая вера в то, что надо заявить позицию, нанесли долгосрочный ущерб системе сдерживания президентских полномочий. Спросите любого толкового прокурора. Не выдвигайте обвинения против кого-то, если только вы не имеете достаточных оснований считать, что вы доведете дело до приговора", - сказал эксперт.По его мнению, Трамп заслуживал обвинительного приговора, но демократы выбрали неверную стратегию."Это (оправдание) создало прецедент, который ставит под вопрос, будет ли вообще когда-нибудь импичмент инструментом сдерживания президентов. Это оставляет открытым саму проблему, которую демократы пытались решить: как ограничивать злоупотребление властью президента, который уходит с должности? Они в этом провалились", - считает Шульц.В конечном счете импичмент и разбирательство в конгрессе стали просто началом избирательного цикла предстоящих в 2022 году промежуточных выборов в конгресс, добавил он.Это не судПроцесс импичмента в сенате, хотя по форме и выглядит как суд (обычно председательствует глава Верховного суда, сенаторы выступают в роли присяжных), но на деле проводить аналогию с настоящим судом нельзя, сказал РИА Новости профессор политологии Школы юриспруденции при Университете Буффало Джеймс Гарднер."На самом деле два этих процесса совершенно разные. В уголовном суде невероятная сила государства противостоит довольно беспомощным людям. В результате применяются многие конституционные и юридические доктрины, призванные гарантировать, что государство действует справедливо и непредвзято", - сказал он.К таким мерам защиты обвиняемого относятся, например, право вызывать свидетелей и вести перекрестный допрос свидетелей со стороны обвинения, говорит эксперт. Кроме того, каждая позиция обвинения должна быть доказана так, чтобы не было ни малейших сомнений, и еще обвинение должно убедить в своей правоте присяжных – обычных граждан."Ни одно из этих условий не относится к импичменту. Несмотря на то что говорили республиканцы, это чистой воды политическая процедура, а не юридическая. Это процесс не сильного государства против беспомощного человека, а одной ветви государства против другой. Это процесс не против частного лица, а против государственного чиновника и только в его официальном, а не личном качестве", - сказал Гарднер.В случае Трампа процесс шел против "самого могущественного чиновника во всем правительстве США", отметил он."По этим причинам механизмы защиты уголовного суда здесь не работают, потому что нет необходимости уравнивать гигантский разрыв в полномочиях. К тому же обвинение носит политический, а не уголовный характер. Лучшей аналогией было бы голосование о "вотуме недоверия" в парламентской системе. Такая мера может быть применена в любое время по любому поводу, а решение, принимаемое членами парламента, основывается в буквальном смысле на их политическом доверии к премьер-министру", - сказал эксперт.Однако республиканцы, по его мнению, весьма преуспели как раз в том, чтобы сместить восприятие процедур импичмента в общественном сознании в сторону аналогии с обычным судом."Что им удалось в конечном счете, так это превратить импичмент в совершенно бесполезный инструмент, который уже никогда не будет играть роль в наказании президента. Как следствие, в рамках конституции по факту у нас совершенно не осталось способа дать ответ на проступки президента, пока члены его партии имеют более одной трети мест в любой из палат конгресса", - сказал Гарднер.

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

https://ria.ru/20210215/impichment-1597602958.html

https://ria.ru/20210214/tramp-1597435971.html

https://ria.ru/20210214/impichment-1597409258.html

https://ria.ru/20210214/impichment-1597392279.html

https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире